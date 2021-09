Frau mit Messer schwer verletzt

Der 27-Jährige wurde nach der Messerattacke festgenommen. Symbolbild: Chalabala/Fotolia

BAD CAMBERG - In der Nacht zum Dienstag ist eine 25-Jährige in Bad Camberg nach einem vorangegangenen Streit schwer verletzt worden.

Gegen 1.15 Uhr kam es nach Angaben der Polizei in einer Wohnung in der Händelstraße zwischen der 25-Jährigen und einem 27 Jahre alten Bekannten zu einem Streit, in dessen Verlauf sich der Mann zunächst selbst und im Anschluss die 25-Jährige mit einem Messer schwer verletzte.

Die junge Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Auch seine Verletzungen mussten zunächst in einem Krankenhaus behandelt werden, ehe er in das Gewahrsam der Polizeistation Limburg gebracht wurde. Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.