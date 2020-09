Frauenklinik wird Genitalkrebszentrum

Jetzt teilen:

LIMBURG - (red). Geschafft: Nach zwei Tagen intensiven Checks in allen Bereichen ist die Frauenklinik St. Vincenz erstmals als Gynäkologisch-Onkologisches Genitalkrebszentrum zertifiziert worden. Zwei unabhängige Experten der Zertifizierungsgesellschaft Onkozert bescheinigten dem Team unter Chefarzt Peter Scheler eine hohe Qualität der Patientenversorgung, hervorragende fachliche Expertise im ärztlichen und pflegerischen Bereich, sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und großes Engagement der Mitarbeiter in allen Bereichen.

Hoher Anspruch an Strukturen und Prozesse

Scheler dankte seinem engagierten Team, den Mitstreitern bei der Zertifizierung sowie der Leiterin des zertifizierten Zentrums, der Leitenden Oberärztin Lena Spath. Besonderen Dank zollte er auch der Koordinatorin des Brustzentrums, Marina Guilherme, denn es galt, einen doppelten Erfolg für die Frauenklinik zu verzeichnen: Die Gutachter von Onkozert stellten auch dem Brustzentrum ein gutes „Zeugnis“ aus und rezertifizierten das Brustzentrum St. Vincenz. Für die erfolgreichen Auszeichnungen, teilte die Klinik mit, würden in beiden Bereichen strenge Qualitätsansprüche an Strukturen und Prozesse gestellt. Eine ganzheitliche Versorgung der Patienten, wie sie von den onkologischen Fachgesellschaften gefordert wird, sei nur durch ein Netzwerk von Spezialisten unterschiedlicher medizinischer und pflegerischer Fachrichtungen möglich. So gelte die externe Anerkennung nicht nur den Mitarbeitern der Frauenklinik, sondern auch den Radiologen, Nuklearmedizinern und Strahlentherapeuten, den Onkologen, Anästhesisten und Pathologen des St. Vincenz. Auch der Sozialdienst, die Physiotherapeuten und Psychoonkologen seien an der Limburger Klinik in die Behandlung eingebunden. In diesem Kontext bescheinigten die Experten dem St. Vincenz ein sehr gut abgestimmtes Netzwerk für eine bestmögliche Patientenversorgung.

Zufrieden ist auch Qualitätsmanagementbeauftragter Peter Voss: „Zum ersten Mal können wir zwei Organ-Krebszentren vorweisen. Dieser Erfolg ist uns allen ein enormer Ansporn auf dem Weg zum Onkologischen Zentrum St. Vincenz.“