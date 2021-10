Freiherr-vom-Stein-Schule Hünfelden ist ausgezeichnet

Mitglieder der Konzeptgruppe Digitales der Freiherr-vom-Stein-Schule freuen sich über die Auszeichnung (v. l.): Bodo Merz, Judith Lehnert, Uwe Schönberg, Kathrin Robinson, Ali Hazir, Jutta Günther, Elena Blazko und Babett Kurzius-Beuster. Foto: Freiherr-vom-Stein-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN - Hünfelden (red). Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Hünfelden ist eine von 19 als "Digitale Schule" ausgezeichneten Einrichtungen in Hessen. In einer Onlineveranstaltung würdigten der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und ein Vertreter des Vereins Mint Zukunft die entsprechenden Anstrengungen in allen Bereichen - Pädagogik und Lernkultur, Zugang zur Technik und Ausstattung der Schule, Qualifizierung der Lehrkräfte, dauerhaftes Umsetzen von Konzepten zur digitalen Bildung und Vernetzung mit Eltern, Kommune, Wirtschaft und anderen Akteuren. Die Stein-Schule bekam eine ausgezeichnete Beurteilung und somit das Gesamturteil "vorbildhaft".

Darüber freue sich die Konzeptgruppe "Digitales" an der Hünfeldener Schule besonders, erklärte die Pädagogische Leiterin Babett Kurzius-Beuster. Die Gruppe von Lehrern aus verschiedenen Fachbereichen und Schulformen sei maßgeblich für die stetige digitale Entwicklung verantwortlich. Die Schule arbeite am Digitalisierungsprozess schon seit gut 20 Jahren. Die neuen Entwicklungen der Schule mit der Ausstattung aller Schüler in der aktuellen Jahrgangsstufe fünf mit iPads sei der nächste Meilenstein im Bereich der Digitalisierung an der Freiherr-vom-Stein-Schule, unterstrich Kurzius-Beuster.