"Freunde, und Nachbarn können hinschauen und zuhören"

LIMBURG - Familien, in denen ein Kind lebensverkürzt erkrankt ist, haben viele Sorgen. Häufig kommt erschwerend für die Eltern hinzu, dass sich das Umfeld - Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn - zurückzieht, denn viele wissen nicht, wie sie mit der Situation "richtig" umgehen können.

Dabei gibt es im Umgang mit betroffenen Familien kein "richtig oder falsch", wie Gereon Rehberg, Dompfarrer und Diözesanseelsorger der Malteser im Bistum Limburg, betont.

Zum diesjährigen Tag der Kinder- und Jugendhospizarbeit am Mittwoch, 10. Februar, weist der Malteser Hilfsdienst auf die besonderen Herausforderungen für Familien im Lockdown hin, in denen ein Kind lebensverkürzt erkrankt ist. Psychosoziale Hilfe, praktische Unterstützung, Therapien oder einfache Momente der Entspannung fallen für viele Eltern und Kinder pandemiebedingt weg.

Viele Hilfen fallen pandemiebedingt weg

Die Angst, dass sich ein schwer erkranktes Kind zusätzlich mit Corona infiziert, führt bei Familien nicht selten zu Isolation. Eltern und Geschwisterkinder sind permanent in Hab-Acht-Stellung, denn auch sie können das Coronavirus mit nach Hause bringen. Eine insgesamt angespannte Situation ist die Folge.

Soziale Kontakte - telefonisch, über digitale Angebote oder auch postalisch - sind in dieser Zeit besonders wichtig für betroffene Familien. Gereon Rehberg, Dompfarrer in Limburg und Seelsorger der Malteser im Bistum Limburg, weiß aus vielen Gesprächen mit Angehörigen und Betroffenen: "Es sind die kleinen Gesten, die in diesen Zeiten helfen, wie zum Beispiel Einkaufen gehen für Familien, einen Kuchen oder eine Suppe vorbeibringen, eine selbst gebastelte Postkarte schreiben, aber auch mit Telefon und Videochat für Ablenkung sorgen." Wichtig sei auch, so der Seelsorger, zuzuhören und zu erfragen, welche Hilfe eine Familie brauche, wo unterstützt werden könne und was Freude schenken würde. Auch gelte es, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit zu beachten.

Wenn der Zustand einer lebensverkürzenden Krankheit länger andauere, sei es beispielsweise mitunter eine Herausforderung für das Umfeld, die Frage "Wie geht es dir?" zu stellen. "Einerseits auch deshalb, weil man als Außenstehender das Gefühl hat, nicht direkt eingreifen und helfen zu können. Andererseits kann es eine Herausforderung sein, mit der Antwort umzugehen, weil man selbst emotional involviert ist."

Hinschauen und zuhören, Mut machen, gemeinsam lachen und weinen, aktiv anpacken und entlasten - vor allem aber: zugewandt und offen bleiben. Das sei eine gute Basis für Menschen, die helfen wollen. "'Weil Nähe zählt' ist der Leitgedanke der Malteser, für den Umgang mit betroffenen Familien sicherlich das beste Konzept, um Hilfe zu leisten."

Die Malteser sind zwar eine katholische Organisation, stehen aber allen Menschen offen, unabhängig von Herkunft oder Religion. Dies gilt insbesondere für die Erwachsenen- und Kinderhospizarbeit.