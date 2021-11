Fundbüro geht online

Ein ganzer Raum voller Fahrräder: Im Fundbüro der Stadt Limburg herrscht kein Mangel an gefundenen Zweirädern, die dort abgegeben wurden. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Was man in Limburg so alles findet: eine Lesebrille am Schafsberg, ein Männerring mit Fundort Neumarkt und ganz viele Fahrräder. Nun ist es möglich, vor dem Gang zum Fundbüro zunächst einmal online zu überprüfen, ob der verlorene Gegenstand auf dem Fundbüro gelandet ist.

Unter der Internet-Adresse www.tinyurl.com/rt6rz3 ist online eine Abfrage möglich. Bei der Suche nach in Limburg verlorenen gegangenen Gegenständen ist in die Maske unbedingt "Limburg an der Lahn" einzutragen. Alle Gegenstände, die sich aktuell im Fundbüro finden, sind dort gelistet.

Neben dem Fundort und dem Zeitpunkt des Fundes gibt es einen kleinen Steckbrief, dem zum Beispiel zu entnehmen ist, zu welcher Marke der gefundene Autoschlüssel gehört, ob der Männerehering eine Gravur aufweist oder das Smartphone von einem bestimmten Hersteller ist.

"Wenn wir gefundene Gegenstände erhalten, werden sie umgehend auf der Plattform eingestellt", versichert Victoria Partheil als Leiterin des Bürgerbüros, das auch für das Fundbüro zuständig ist. Vorteilhaft an der digitalen Plattform ist nach ihrer Einschätzung zudem, dass sich auch die Umgebung in die Suche einbeziehen lässt: "Manchmal kommen Personen, die auf ihrer Radtour im Lahntal etwas verloren haben, aber nicht wissen, wo genau. Da ist es günstig, dass auch die Umgebung von Limburg mithilfe einer Radiusangabe in die Suche mit einbezogen wird."