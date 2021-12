Fünf Hauptverteiler stehen bereits

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Der Glasfaser-Ausbau in Hadamar geht voran: Jetzt wurde der letzte von insgesamt fünf Hauptverteilern - auch Point of Presence (PoP) genannt - aufgestellt, teilten Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) und Jürgen Raith von Vodafone-Deutschland mit. Die ersten Netzabschnitte wurden bereits errichtet und werden nun sukzessive an die Hauptverteiler und damit an das Glasfaser-Hauptnetz von Vodafone angeschlossen.

Damit sei die rund 20 Millionen Euro teure Glasfaserinfrastruktur-Maßnahme voll im Zeitplan. Insgesamt erhalten bis Sommer 2022 rund 6000 bisher unterversorgte Haushalte und Unternehmen in Hadamar schnelle Glasfaser-Anbindungen.

"Wir freuen uns über den bereits erzielten Fortschritt der baulichen Maßnahmen. Das Projekt wird auch weiterhin hohe Priorität genießen, damit unsere Einwohner schon bald in den Genuss von schnellem Glasfaser-Internet kommen", erklärte der Bürgermeister.

Das Unternehmen "Primevest Capital Partners" finanziert das rund 20 Millionen Euro teure Vorhaben und baut die Infrastruktur auf. Vodafone pachtet und betreibt das Netz, vermarktet die Festnetz-Anschlüsse und stellt Dienste wie Internet, Telefonie und TV zur Verfügung. Bis Sommer 2022 werde die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen und die Stadt Hadamar eine der modernsten Gigabit-Regionen Deutschlands sein.

Vodafone hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, bis 2022 rund zwei Drittel aller Deutschen mit Gigabit-schnellem Internet zu versorgen - und setzt dafür auf einen Technologie-Mix aus Kabel und Glasfaser.