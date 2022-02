Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall bei Limburg

Bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung bei Limburg wurden fünf Beteiligte leicht verletzt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Freitag kam es laut Polizei um 23.20 Uhr bei Limburg im Bereich der Kreuzung ICE Bahnhof zu einem Unfall mit fünf leicht verletzten Personen. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 24-jähriger Fahrer aus Heistenbach (RLP) mit seinem Fahrzeug den linken von zwei Abbiegespuren der B8 aus Richtung Limburg kommend in Richtung HEM Tankstelle. Der Fahrer wollte an der dortigen Kreuzung an der Ampel anhalten.

Aus ungeklärter Ursache konnte er sein Fahrzeug jedoch nicht abbremsen. Er versuchte noch, nach rechts auszuweichen, um nicht mit einem Fahrzeug zu kollidieren, das bereits an der Kreuzung stand. Dabei streifte er das Fahrzeug eines 19-jährigen Fahrers aus Bad Camberg, das auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm fuhr. Anschließend prallte er ungebremst gegen das Fahrzeug, das vor ihm an der Ampel stand. In diesem Auto befanden sich ein 34-jähriger Fahrer aus Elz, seine 32 Jahre alte Ehefrau sowie die beiden Kinder. Diese wurden alle leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 27-jährige Beifahrer des Unfallverursachers.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 25.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.