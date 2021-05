Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - In der Nacht zum Mittwoch waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße in Bad Camberg Reifendiebe unterwegs. Die Täter montierten von drei dort abgestellten Autos die Reifen inklusive der Felgen ab und stellten die Wagen auf Pflastersteinen ab. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.

Hinweise eventueller Zeugen zu diesem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.