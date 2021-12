Für Lahnstar Guthaben nutzen

Für die Fahrt mit dem Lahnstar in Limburg braucht man nicht zwingend ein Bankkonto. Mit einem Guthaben lässt sich das Angebot auch nutzen. Foto: Frank Nagel/Stadt Limburg

LIMBURG - Neue Möglichkeit für Kunden des Lahnstar in Limburg: Bisher gibt es in der "RMV On-Demand"-App nur die Möglichkeit, per Kreditkarte oder Paypal und direkt im neuen Busangebot Lahnstar per EC-Karte/GiroCard zu zahlen.

Ab sofort kann ein Guthaben von bis zu 20 Euro auf das Kundenkonto geladen werden und damit bezahlt werden. "Wir wollen die Fahrt mit dem Lahnstar möglichst barrierefrei und einfach gestalten. Das heißt, dass wir auch Menschen, die kein Bankkonto haben, die Möglichkeit bieten, den Lahnstar zu nutzen", sagt Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke. Mit der Bezahlfunktion per Guthaben können auch Kinder und Jugendliche zahlen.

Möglichkeit auch für

Kinder und Jugendliche

Mit ihrem Smartphone können sie eigenständig den Lahnstar buchen und sicher von ihren Hobbys oder anderen Aktivitäten in der Stadt nach Hause kommen.

"In der Regel besitzen die meisten Kinder und Jugendlichen schon ein gültiges Schülerticket für den ÖPNV und müssen nur noch den Komfortzuschlag von 1,50 Euro pro Fahrt mit dem Lahnstar zahlen", so Stanke. "Wir optimieren und erweitern die Funktionen der App ständig, dazu tragen auch die Rückmeldungen der Nutzer bei", ergänzt Hicham Azzou, Abteilungsleiter des Stadtlinienverkehrs Limburg.

Das Guthaben für den Lahnstar kann in der RMV Mobilitätszentrale in Limburg, am Bahnhofsplatz 2, aufgeladen werden.