Fürbitte in der Pestkapelle

Das am Ortseingang aus Richtung Limburg stehende Offheimer Kapellchen wird in diesen Krisenzeiten häufiger denn je von Gläubigen zum Gebet aufgesucht. (Foto: Dieter Fluck)

LIMBURG - In dieser Zeit der Corona-Pandemie erfährt die 1904 in Offheim errichtete Rochuskapelle eine neue Bedeutung. Viele Einwohner erinnern sich, dass der im Volksmund auch Pestkapelle genannte Kirchenbau zu Ehren des Heiligen Rochus errichtet wurde, der als Schutzheiliger aller Pestkranken gilt.

„Deshalb halten wir das Kapellchen seit einiger Zeit nicht nur sonntags, sondern an allen Tagen der Woche geöffnet. Der Besuch bestätigt uns das Bedürfnis der Gläubigen, dort für ein Gebet zu verweilen“, sagt Helmut Becker.

Für den pensionierten Lehrer, der sich seit drei Jahren um das am Ortseingang aus Richtung Limburg gegenüber dem neuen Friedhof gelegenen Kirchlein kümmert, ist es eine Herzensangelegenheit, dieses Denkmal zu pflegen und den Menschen zugänglich zu machen. „Gerade jetzt“ sagt er, „da viele Angst vor Ansteckung und dem ungewissen Ausgang der Viruserkrankung haben, ist es besonders wichtig, einen historisch denkwürdigen Raum zum Gebet zu öffnen“. Das bestätigten bis zu 30 Kerzen, die dort täglich angezündet würden.

Das nunmehr 116 Jahre alte sakrale Bauwerk entstand nach den Plänen des Limburger Architekten Jakob Fachinger anstelle eines maroden hölzernen Vorgängerbaus, den die Offheimer zwischen 1675 bis 1680 nach einer überstandenen Pestepidemie errichtet hatten. Er ist zu Ehren des Heiligen Rochus von Montpellier geweiht, der zwischen 1295 und 1379 lebte. Als Rompilger im Jahr 1317 half er unterwegs bei der Pflege von Pestkranken, die er mithilfe des Kreuzzeichens wundersam geheilt haben soll. Auf seiner Rückreise sei er selbst an der Pest erkrankt. Der Legende nach hatte Rochus sich in eine einsame Holzhütte im Wald zurückgezogen und die schwere Krankheit dank eines Engels und der Versorgung durch den Hund eines Junkers überstanden. Der Heilige Rochus wurde nicht nur als Schutzpatron gegen die Pest angerufen, sondern auch als Patron der Siechenhäuser und der erkrankten Haustiere.

Täglich werden Kerzen von Gläubigen angezündet

In der Pestzeit entstanden Rochus-Bruderschaften, die mit päpstlichen Privilegien ausgestattet waren. In manchen Regionen wird der Heilige zu den vierzehn Nothelfern gezählt sowie auf Wallfahrten verehrt und bedankt. Sein Gedenktag ist der überlieferte Todestag, der 16. August.

„Für uns ist es erstaunlich, wie viele Leute in dem Kapellchen verweilen und sich gerade auch in der Mittagspause in der umgebenden Anlage aufhalten“, sagt Helmut Becker. Die Vielzahl der entzündeten Kerzenlichter sei ein erstaunliches Zeichen, dass zahlreiche Leute ihre Anliegen dem Heiligen empfehlen. Der Ruheständler kümmert sich ehrenamtlich um die Einrichtung, schließt morgens auf und abends wieder ab. Vor der Rochus-Statue liegen Fürbitten aus und wer möchte, darf für die Pflege der Kapelle spenden. Irgendwann habe jemand eine Ikone dazugestellt, die neuerdings ein Herzchen mit einem Blümchen ziere, erzählt Becker, der darin ein weiteres Zeichen der liebevollen Verehrung sieht.