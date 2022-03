Fußgängertunnel in Limburg soll saniert werden

Graffitis auf den Seitenwänden begleiten die Fußgänger auf dem Gang durch die Unterführung, die vom Tal Josaphat in das Limburger Zentrum führt. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Unterführung von der Frankfurter Straße ins Tal Josaphat in Limburg und deren Umfeld sollen schöner werden: Der Magistrat der Stadt hat beschlossen, 90 000 Euro für Prüfungen und Planungen auszugeben. Ziel: Sanierung der Unterführung, Steigerung des Sicherheitsgefühls, Schaffung weiterer Parkplätze und Barrierefreiheit.

Zur Veränderung des Umfeldes, so schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, gehöre die Erweiterung der im Tal Josaphat befindlichen Parkfläche mit einer sogenannten Parkpalette, also einer Art kleinem Parkhaus in sehr einfacher Bauweise. Zur möglichen weiteren Veränderung gehörten auch Planungen eines Hotels auf Flächen in der Eisenbahnstraße.

"Diese Veränderungen werden dazu führen, dass die Zahl der zu Fuß gehenden Personen, die den Schienenstrang unterqueren müssen, zunehmen wird", ist der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) überzeugt. Ganz gezielt solle im Tal Josaphat auch die Zahl der Parkplätze erhöht werden, um die Innenstadt von Parksuchverkehr zu entlasten. In der bestehenden Ausführung werde die Unterführung auch als subjektiver Angstraum wahrgenommen. Gespräche mit Polizeibehörden seien bereits geführt worden. Wichtig sei zum einen eine bessere Beleuchtung der Zugangsbereiche und der Unterführung selbst, zugleich solle es eine Videoanlage geben, die auf Bedarf per Knopfdruck angeschaltet werden kann.

Barrierefrei zur

Parkpalette kommen

Neben der Sicherheit sei die Barrierefreiheit ein zweiter wichtiger Komplex. Die Prüfung und Planung hätte zum Beispiel die Aufgabe, barrierefreie Zugänge zur Parkpalette aufzuzeigen und zu klären, wie der Treppenabgang vom Tal Josaphat in Richtung Frankfurter Straße barrierefrei gestaltet werden kann.

Grundsätzlich gehe das mit einem Aufzug, der dann in die Parkplatte mit eingebunden werden müsse. Der Zugang von der Frankfurter Straße in die Unterführung erfordere einen zweiten Aufzug, der in die bestehende Treppenanlage einschneidet.

yFinanzielle Mittel für die Vorhaben stehen nach Angaben Stankes zur Verfügung.