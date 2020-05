Gartenhaus in Limburg wird ein Raub der Flammen

In der Nacht zu Montag löscht die Feuerwehr Limburg mehrere brennende Gartenhäuser. Foto: Klaus-Dieter Häring

Limburg (kdh). Der Einsatz der Limburger Feuerwehr beim Großbrand in Thalheim am Sonntagnachmittag steckte den Einsatzkräften noch in den Knochen, da wurden sie keine 24 Stunden später zu einem weiteren Feuer gerufen. Um 1.45 Uhr wurde in der Montagnacht ein Brand in der Kleingartenanlage "In der Au" gemeldet.

Vier der großen Gartenhäuser standen in Flammen und die große Rauchsäule war, trotz Dunkelheit, beim sternenklaren Himmel weithin sichtbar und breitete sich über die Stadt aus.

Die Einsatzkräfte konzentrierten ihr Hauptaugenmerk auf schnelle Löscharbeiten an den vier großen Gartenhäusern. Denn schnell hatte sich die Nachricht verbreitet, dass sich eventuell eine obdachlose Person in einer der Gartenhäuser befinden und dort ihre Schlafstätte errichtet haben soll. Das Feuer zerstörte zumindest das erste der drei Gartenhäuser komplett. Bei den Abrissarbeiten wurde aber zum Glück keine Person entdeckt.

Doch auch an den anderen Gartenhäusern entstand hoher Sachschaden, hatte sich das Feuer doch auch an den Bäumen und Sträuchern breitgemacht. "Die großen Thujahecken haben eine Feuersäule von mehreren Metern Höhe verursacht" so einer der Einsatzkräfte.

Um die Brandursache und die Höhe des Schadens zu klären, werden Spezialermittler zum Einsatz kommen.