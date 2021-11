Gartenschläfer ziehen ins alte Kalkwerk um

Symbolfoto: BUND/Jirí Bohdaler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Es war ein außergewöhnlicher Fund: Zwei junge Gartenschläfer sind Anfang August in einer Lagerhalle nahe dem Limburger Bahnhof entdeckt worden. Jetzt wurden sie - nach erfolgreichem Aufpäppeln - auf dem Gelände des ehemaligen Kalkwerks wieder in die Freiheit entlassen. Für Limburg ist es der erste bestätigte Nachweis der gefährdeten Schlafmaus mit der Zorro-Maske.

Erster Nachweis

der Art in Limburg

"Artenschutz ist uns sehr wichtig. Deswegen sind wir begeistert, dass nun auch ein Nachweis in Limburg vorliegt", erklärt Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU). Und Susanne Steib, Projektkoordinatorin der "Spurensuche Gartenschläfer" beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hessen sagt: "Wir freuen uns sehr, denn bislang gibt es im Landkreis Limburg-Weilburg nur Einzelfunde in Kirberg, Dauborn und Würges. Nun möchten wir herausfinden, ob es in Limburg noch eine kleine Gartenschläfer-Population gibt. Da Jungtiere gefunden wurden, lässt das hoffen". Die zwei kleinen Gartenschläfer wurden offenbar von ihrer Mutter getrennt und waren allein nicht überlebensfähig. Ein aufmerksamer Tierfreund, noch nicht wissend, welche besonderen Tiere er gefunden hatte, brachte sie zur Wildtierstation Hünfelden. Diese arbeitet eng mit der Pflegestation von Stefanie Kruse in Idstein-Kröftel zusammen. Kruse erkannte die Artzugehörigkeit und meldete sich beim BUND.

"Rudolf" und "Limbo", wie die beiden getauft wurden, erfreuen sich inzwischen bester Gesundheit. "Es ist schön, sie nun wieder in die Freiheit zu entlassen. Wichtig ist, dass sie wieder in der Nähe ihres Fundorts leben können. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Kalkwerks gibt es vermutlich weitere Gartenschläfer, denen sie sich anschließen können", erklärt Kruse.

Fotos Symbolfoto: BUND/Jirí Bohdaler Freuen sich über den Gartenschläfer-Fund in Limburg (v.l.): Gerd Zimmermann, Mira Stockmann, Michael Stanke, Stefanie Kruse, Susanne Steib, Uwe Pohl und Heike Horn. Foto: Stadt Limburg 2

Gemeinsam mit der Stadt Limburg, Uwe Pohl vom Kultur- und Jugendförderkreis Diez und Heike Horn, Führungskraft der Firma Schaefer Kalk, wurde in den vergangenen Wochen nach einer passenden Fläche an der Stadtgrenze zu Diez gesucht. Nun wurden die beiden Gartenschläfer von Stefanie Kruse auf dem Gelände ausgesetzt.

"Es ist schön, zu sehen, dass für die Freilassung der beiden seltenen Tiere alle Beteiligten Hand in Hand zusammengearbeitet haben und so ein passender Ort gefunden wurde", sagte er. Die Stadtgärtnerei leiste viel für den Umwelt- und Naturschutz, ergänzte er. So seien Nisthilfen aufgehängt worden, unter anderem an städtischen Liegenschaften, für Gebäudebrüter wie Fledermäuse, Schwalben und Mauersegler. Außerdem würden Blühflächen angelegt und Mähkonzepte zur Förderung der Artenvielfalt entwickelt. Auch die Streuobstwiesen im Eigentum der Stadt würden extensiv gepflegt.