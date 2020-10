Gebürtiger Limburger ist Honorarkonsul von Mikronesien

Ein Honorarkonsul ist ein Ehrenbeamter, der für seine Dienste kein Honorar bezieht. Die lateinische Bezeichnung Honor bedeutet "Ehre". Er ist Mitglied des diplomatischen Korps und vertritt im politischen, kulturellen und diplomatischen Bereich den deutschen Staat bei verschiedenen Anlässen. Thomas Schubert ist zuständig für deutsche Projekte in Palau, für wirtschaftliche Beziehungen und wirkt in der Rechtspflege mit. Er ist zum Beispiel zuständig für Regelungen in Visa-Angelegenheiten und Heiratsurkunden, vermittelt in familienrechtlichen Sachen, berät und betreut deutsche Reisende in Palau.