Gedenken an die Heiligen

Allerheiligen und Allerseelen sind Gedenktage der Kirchen, bei denen die Erinnerung an die Verstorbenen im Mittelpunkt steht und die Gräber, wie auf dem alten Friedhof neben der Lubentiusbasilika, besucht werden. Foto: Dieter Fluck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Allerheiligen am 1. November ist ein christliches Fest, an dem die Kirche bekennt, dass es aus allen Zeiten und Völkern eine große Schar von Menschen gibt, deren Leben aus kirchlicher Sicht für immer und ewig geglückt ist. Sie sind durch besondere Lebenswege und vorbildliche Taten aufgefallen und haben nach ihrem Tod die höchste Vollendung ihres Lebens in der Gemeinschaft mit Gott erreicht.

Auch an Heilige Corona

an Allerheiligen erinnern

Es waren Märtyrer oder andere Menschen, die deswegen heiliggesprochen wurden und zum Vorbild für andere geworden sind. Nicht allen ist im Jahreskalender der Kirche ein eigener Festtag zugeordnet. Deshalb wird ihnen an Allerheiligen gedacht.

Zu den ungezählten Heiligen gehört auch die heilige Corona, die Namensgleiche der Virus-Pandemie, die aktuell im laufenden Jahr die Welt in Atem hält. Die Märtyrerin wurde etwa um 160 nach Christus in Ägypten oder Syrien oder in Antiochia geboren und als 16-Jährige im Zeitalter der Christenverfolgung verhaftet und getötet. Sie wollte Menschen trösten, die gemartert wurden. Verehrt wird die Heilige besonders in Österreich, in Bayern und in Böhmen, wo es sogar Wallfahrten zu St. Corona gibt. Kaiser Karl der Große verehrte die Heilige so, dass er Corona-Reliquien nach Aachen brachte. Die junge Heilige ist die Patronin der Schatzgräber und wird von Gläubigen auch zum Schutz vor Seuchen und Unwetter ersucht.

Das Allerheiligenfest ist in diesem Jahr nicht nur von Corona geprägt. Es unterscheidet sich zu den Vorjahren auch dadurch, dass es auf einen Sonntag fällt. Da es in Hessen im Gegensatz zum angrenzenden Rheinland-Pfalz normalerweise ein Arbeitstag ist, frönten die Nachbarn in der Domstadt scharenweise ihren Einkaufsinteressen. Davon können in diesem Jahr, da die Umsätze ohnehin schon eingebrochen sind, Einzelhandel wie Dienstleister nicht profitieren.

Allerseelen geht zurück auf französische Benediktiner

Traditionell erinnern sich am folgenden Montag, 2. November, katholische Christen der Verstorbenen und legen Fürbitte für sie ein. Es ist der Gedenktag Allerseelen, an dem wie Tags vorher Angehörige und Freunde der Toten die Friedhöfe bevölkern. Der Allerseelentag hat seine Wurzeln im französischen Benediktinerkloster Cluny, wo Abt Odilo (994 bis 1048) bestimmte, dass am Tag nach Allerheiligen aller verstorbenen Gläubigen durch Gebete, Messe und Almosengeben zu gedenken sei.

Dieser Gedächtnistag setzte sich rasch durch. Es wurde über Jahrhunderte jener Toten gedacht und für sie gebetet, die nach dem Glauben der Kirche noch nicht die volle Gemeinschaft mit Gott erreicht haben, weil sie im Fegfeuer wegen ihrer Sünden noch der Reinigung bedurften. Heute ist solches Denken längst überholt. Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, sich am Allerseelentag ihrer Lieben zu erinnern. Zu diesem Anlass werden die Gräber mit frischem Grün und Blumen hergerichtet und Kerzenlichter aufgestellt.