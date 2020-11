Gedenken an Euthanasie-Opfer Alfred Schardt

Stellen eine Publikation über das Opfer der "Euthanasie"-Verbrechen Alfred Schardt vor (von links): Rainer Krämer, Peter Schardt (beide Neffen von Alfred Schardt), Stadtarchivar Dr. Christoph Waldecker, Bürgermeister Dr. Marius Hahn, Monika Schwamborn (Nichte). (Foto: Stadt Limburg)

LIMBURG - Das Schicksal des Euthanasie-Opfers Alfred Schardt hat der Limburger Stadtarchivar Christoph Waldecker erforscht und niedergeschrieben. Die Publikation trägt den Titel ",Er kann nicht ohne Anstaltsbehandlung auskommen'. Alfred Schardt (1914-1942), Opfer der ,Euthanasie'-Verbrechen" ist erschienen in der Reihe "Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Limburg".

Aufgrund seiner angeborenen geistigen Behinderung war Alfred Schardt ab seinem 13. Lebensjahr in einer Pflegeanstalt untergebracht. Als Opfer der Euthanasie-Verbrechen wurde er aufgrund von "angeborenem Schwachsinn", wie es in seiner Krankenakte heißt, zunächst sterilisiert und 1942 vermutlich mit einer Medikamentenüberdosierung in Hadamar ermordet.

Unterstützung bei seinem Projekt erfuhr der Stadtarchivar durch Alfred Schardts Nichten Monika Schwamborn und Ursula Fußwinkel aus Köln sowie seinen Neffen Rainer Krämer aus Elz. "Mit der vorliegenden Schrift soll Alfred Schardt, stellvertretend für alle Menschen aus Limburg und der Region, die sein Schicksal teilten, seine Würde zurückgegeben und an ihn erinnert werden", betont Bürgermeister Marius Hahn (SPD). Der 1914 geborene Alfred Schardt war eines der Opfer der Euthanasie-Verbrechen. Die Nationalsozialisten sprachen allen, die nicht in ihr Weltbild passten, das Recht auf Würde und Leben ab, so auch Behinderten und Kranken.

Pseudo-rechtliche Grundlage war der Befehl Adolf Hitlers vom Herbst 1939, dass "unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann". Bürgermeister Hahn betont, dass Menschen mit Behinderung oder Erkrankung heute ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft sind. "Sie haben ein Anrecht auf Respekt, Unterstützung und vor allem auf Wahrung und Schutz ihrer Würde", macht er deutlich. Deshalb sei die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unabdingbar, um die Erinnerungen wachzuhalten. "Man kann nur in eine gute Zukunft gehen, wenn man die Vergangenheit nicht vergisst", sagte der Bürgermeister.

Offiziell starb Alfred Schardt 1942 nach einer "Lungenentzündung bei Geisteskrankheit". Der Verdacht, dass er umgebracht wurde, liegt allerdings nahe, nachdem er in der Öffentlichkeit über die Vorgänge in der Anstalt Hadamar geredet hatte. Ermordet wurde er vermutlich mit einer Medikamentenüberdosis.

Die Angehörigen Monika Schwamborn, Rainer Krämer und Peter Schardt danken Stadtarchivar Christoph Waldecker, dass er dem Schicksal von Alfred Schardt eine Stimme gegeben hat. "In meiner Kindheit habe ich oft mit meiner Großmutter das Grab meines Onkels besucht, ohne dass über ihn gesprochen wurde und ich Bescheid wusste", erzählt Monika Schwamborn. Durch die Recherchen des Stadtarchivars weiß sie, dass ihr Onkel über die Vorgänge in der Anstalt geredet hat. "Dafür bewundere ich ihn und habe auch entdeckt, wie ähnlich er uns ist", sagt Monika Schwamborn.

Rainer Krämer ist im Nachhinein von seiner Familie enttäuscht. "Ich hätte mir gewünscht, dass man darüber spricht, um die schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten."

Insgesamt mehr als 200 000 Menschen sind dem "Euthanasie-Verbrechen" zum Opfer gefallen. Bis 1945 wurden rund 400 000 Menschen zwangsweise sterilisiert.

Die 27-seitige Broschüre ist im Limburger Stadtarchiv (Schloss) erhältlich und liegt im Bürgerbüro der Stadt Limburg in der Werner-Senger-Straße aus. Die Broschüre ist kostenfrei.