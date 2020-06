Gemeinsam Lesenswertes bieten

Marius Hahn (v.l.), Gereon Rehberg und Christof Wehner unterzeichnen im Beisein von Silvia Kremer, Irene Rörig und Anna Vössing, den Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Domgemeinde für die Dombibliothek. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Die Stadt Limburg und die Domgemeinde haben den Vertrag über die Kooperation und gemeinsame Trägerschaft für die Dombibliothek mit Unterschriften in Kraft gesetzt. "Ein besonderer Tag", darüber sind sich Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD), Dompfarrer Gereon Rehberg, Christof Wehner vom Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Georg, Silvia Kremer als Leiterin der Dombibliothek sowie die scheidende und künftige Leiterinnen des Kulturamts der Stadt, Irene Rörig und Anna Vössing, einig.

Bevor die Unterschriften unter die Verträge gesetzt wurden, sprach der Bürgermeister von einem "historischen Moment". Nach langer Partnerschaft zwischen Stadt und Domgemeinde als alleiniger Trägerin der Bibliothek bekräftigt der neu geschlossene Vertrag eine gleichberechtigte Kooperation und gemeinsame Trägerschaft.

Dompfarrer Rehberg sieht in der bisherigen Zusammenarbeit für die Bibliothek eine Erfolgsgeschichte, die nun in eine gemeinsame Trägerschaft münde.

Nach Angaben von Silvia Kremer verbucht die Bibliothek über 30 000 Ausleihen pro Jahr. In Zeiten der Corona-Pandemie sei die Zahl der online-Ausleihen deutlich gestiegen und die Bibliothek habe zahlreiche neue Leser hinzugewinnen können. In den vergangenen Wochen habe die Bibliothek auch ein zusätzliches Angebot aufgebaut, das sich fast ausschließlich an Schüler richte.

DIE DOMBIBLIOTHEK Die Geschichte der Dombibliothek geht bis ins Jahr 1850 zurück, als die Dompfarrei eine Borromäus-Bibliothek einrichtete, die dem gleichnamigen Verein angeschlossen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Dombibliothek die Trägerschaft. 1975 wurden Dombibliothek und die damals noch vorhandene Stadtbücherei zur "Dombibliothek - öffentliche Bibliothek für die Stadt Limburg" zusammengeführt. Alleiniger Träger war die Domgemeinde, die Miet- und Nebenkosten wurden geteilt. In den folgenden Jahren änderte sich die Kostenverteilung zwischen Stadt und Domgemeinde und in der Bibliothek versehen auch hauptamtliche Kräfte ihren Dienst. Im Haushalt der Stadt Limburg sind für das laufende Jahr 118 000 Euro an Mitteln für die Bibliothek eingestellt, die durch einen Anteil der Kirchengemeinde ergänzt werden.

Der gemeinsamen gleichberechtigten Trägerschaft für die "Dombibliothek - öffentliche Bibliothek für die Stadt Limburg" hatte der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde St. Georg Mitte Mai zugestimmt, die Stadtverordnetenversammlung hatte bereits im Februar ihre Zustimmung bekundet. Eine Steuerungsgruppe, die paritätisch durch die beiden Träger besetzt wird, begleitet die Dombibliothek und löst dabei das bisher in beratender Funktion tätige Kuratorium ab.

Mit einer gemeinsamen Trägerschaft besteht die Möglichkeit, Zuschüsse beim Land Hessen zu beantragen. Konkret geplant ist, einen Zuschuss für die Anschaffung von neuen Medien wie Bücher, aber auch elektronischen Medien wie E-Books, zu beantragen. Künftig können auch weitere Zuschüsse beispielsweise für die EDV, Baumaßnahmen und Einrichtungsgegenstände wie Bücherregale beantragt werden.