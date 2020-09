Gemeinsamer Einsatz gegen Abfall-Sünder

Regierungspräsident Christoph Ullrich (r.) begleitet eine gemeinschaftliche Abfallkontrolle auf der A 3 Foto: RP

Limburg (red). Gemeinsam mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden und der Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls hat das Regierungspräsidium Gießen (RP) Abfalltransporter an der Autobahn A 3 bei Limburg kontrolliert. Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) war ebenfalls vor Ort.

Innerhalb von sechs Stunden werden 17 Transporte kontrolliert, fünf davon waren grenzüberschreitend unterwegs. In drei Fällen wurden wegen abfallrechtlicher Verstöße Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Hierbei handelte es sich um nicht beziehungsweise um unvollständig mitgeführte Dokumente. Schwerere Zuwiderhandlungen, die möglicherweise sogar eine Sicherstellung der Abfälle erfordert hätten, wurden nicht festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der kontrollierte Streckenabschnitt ist Teil einer stark frequentierten Verkehrsachse zwischen Deutschland beziehungsweise den südlichen und südöstlichen Anrainerstaaten sowie etwa Belgien und den Niederlanden mit ihren Seehäfen Antwerpen und Rotterdam.

Reguläre Kontrollen von Polizei- und Zollbeamten

"Auf dieser Route sind erfahrungsgemäß auch etliche grenzüberschreitende Abfalltransporte unterwegs, denen hier unsere besondere Aufmerksamkeit gilt. Kontrolliert werden natürlich nicht nur Fahrzeuge mit den vorgeschriebenen A-Schildern, sondern gerade auch nicht gekennzeichnete Transporte, die verdächtig erscheinen", teilen die Verantwortlichen mit.

Parallel dazu führten Polizei und Zoll ihre regulären Kontrollen an den Fahrzeugen durch. Eine Kooperation, die sich laut RP-Mitarbeiter Jürgen Decker bewährt hat. "Wir können ja selbst nicht einfach in den fließenden Verkehr eingreifen." Deshalb sei die Zusammenarbeit an dieser Stelle sehr sinnvoll. Während sich Jürgen Decker mit seinen Kolleginnen Meike Jacob, Mirjam Jünger-Spenler und Bianka Spohr auf den Abfall konzentrierten, waren die anderen mit ihren eigenen Aufgaben beschäftigt: der Suche nach Heizöl statt Diesel im Tank, der Kontrolle von Fahrzeiten oder dem Aufspüren von Drogen. "Wir überwachen den grenzüberschreitenden Warenverkehr", berichtet Mario Dittmar von der Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls.

"An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, was wir erreichen können, wenn wir unsere Möglichkeiten bündeln", lobte Regierungspräsident Ullrich die gemeinschaftliche Kontrolle. "Dadurch wird nicht nur einer höheren Sicherheit auf den Straßen beigetragen, sondern es wird auch so wenig wie nötig in den fließenden Verkehr eingegriffen."