Freitag,
05.06.2020 - 10:30
2 min
Geschäfte öffnen in Limburg am Sonntag
Einzelhändler wollen am Sonntag, 7. Juni, in Limburg ihre Geschäfte öffnen. Der Citrying ruft auf zur "Limburger Sonntagsöffnung".
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
CTV+GTygLaIlMmjiLw5OoFOGo25hqTSaYPN3YvOXqJ5cYPO3MKWxMJ4tnJ4tGTygLaIlMlOUMKAwnZBxMaEyVTqyj7MzMz5yqPOmMJyhYvOKnJHtFT9lp3DtGl4tFT9jpTHfVSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtD2y0rKWcozptGTygLaIlMlOmLJq0YPObLJ5xMJk0VTImVUAcL2ttMTSvMJxtozywnUDtqJ0tMJyhMJ4tVaMypzguqJMmo2MzMJ5yovOGo25hqTSaVvjtMTIlVUWyL2u0oTywnTHtLJ4tMKEfnJAbMFOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tM2IvqJ5xMJ4tq8BxpzHhVSMcMJkgMJulVTuuLzHtMTyyVTuyp3Acp2AbMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOxLKZtIzIlLz90VUMiovOGo25hqTSap8B2MzMhqJ5aMJ4tMTIlVRqyp2Abj6EzqTHtLKImM2ImMKE6qPNgVUMiovOxnJImMKVtGpB2M2kcL2ueMJy0VUqioTkyovOhqJ4tMTyyVRkcoJW1pzqypvOSnJ56MJkbj6EhMTkypvOUMJWlLKIwnPOgLJAbMJ4hVREypvOQnKE5pzyhMlOhMJ5hqPOyplNvGTygLaIlM2IlVSAioz50LJqmj7MzMz51ozpvYt==
F3Wcp2HtnTyhqTIloZBxp3A0VQkvpvNiCvWxMKI0oTywnTHtH3O1pzIhVt==
H2IcqPOynJ5cM2IhVSqiL2uyovOxj7klMaEyovOxnJHtE2ImL2wQcTM0MFO3nJIxMKVtj7MzMz5yovjtMTyyplOmMJxtnzIxo2AbVUAwnUWcqUE3MJymMFOypzMioTq0VUIhMPOgnKDtnT9bMJ4tFUyanJIhMJS1MzkuM2IhVUMypzW1ozEyov4tVxEcMFOIoKAuqUcyoaE3nJAeoUIhMlObLKDtp2ywnPOhnJAbqPOmolOaMKA0LJk0MKDfVUqcMFO3nKVtMKZtqJ5mVTSfoTHtMKWbo2MzqPObLJWyovVfVUAuM3DtFT9jpTHhVSAynKDtMTIlVZBJMzMhqJ5aVTEypvOULKA0pz9ho21cMFOmMJxtraqupvOZMJWyovOcovOxnJHtFJ5hMJ5mqTSxqPO6qKYQiTAeM2IeMJulqP4tETyyVRglnKAyVTuuLzIlVTSvMKVtp2Abo24tnzI0raDtVzEyqKEfnJAbMFOGpUIlMJ4vVTWynJ0tFTShMTIfVTucoaEypzkup3Ayov4tI8BxnUWyozDtITIcoTHtMTImVR9hoTyhMF1VLJ5xMJkmVUMiovOxMJ4tH2AboTyyj591ozqyovOjpz9znKEcMKW0VTuuLzIhVTGQiUWzqTIhYPOgj7kmp2HtoaIhVTEypvOmqTS0nJ9hj6ElMFOVLJ5xMJjtp2IbMJ4fVUqcMFOypvOxnJHtqzIloT9lMJ4tM2IaLJ5aMJ5yovOIoKCQcUE6MFOmqTSvnJkcMKWyovOej7MhozHhVRImVTuuLzHtLJWypvOuqJAbVTI0oTywnTHtpT9mnKEcqzHtEKWfMJWhnKAmMFOaMJqyLzIhYvOGolObj6E0qTIhVUAcL2ttH3EuoJ1eqJ5xMJ4tM2IgMJkxMKDfVTEcMFOmnJAbVUAynUVtM2IzpzI1qPObj6E0qTIhYPOxLKAmVRIcozguqJMyovO3nJIxMKVtopB2M2kcL2ttnKA0Yt==
Iz9hVTIcozIlVSAioz50LJqmj7MzMz51ozptMKWbo2MzqPOmnJAbVTEypvOQnKE5pzyhMlOhnJAbqPjtMTyyVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tqzIloT9lMJ4tM2IaLJ5aMJ5yovOIoKCQcUE6MFOuqJM6qJMuozqyovNgVTEcMKZtp2IcVTIcovO3o2ufVUIhpzIuoTymqTymL2uypvOKqJ5mL2thVRSvMKVtqzyyoTkynJAbqPOej7MhozHtMTIhoz9wnPNvMJyhnJqyplOuovOIoKCQcUE6MJ4vVTqyozIlnJIlqPO3MKWxMJ4hVRS1j59ypzEyoFO3j6ElMFOyplOgj7MaoTywnPjtMTyyVR5uL2uzpzSaMFOgnKDtMTIgVUc1p8BxqUcfnJAbMJ4tITSaVUc1VTIhqUcypaWyov4tEKEfnJAbMFOAnKEaoTyyMUA1oaEypz5ynT1yovO3o2kfqTIhVTSgVSAioz50LJptnJulMFOUMKAwnZBxMaEyVUMiovNkZlOvnKZtZGttIJulVZB2MzMhMJ4fVTIcozIhVSc3LJ5aVTqyLzHtMKZtMaWynJkcL2ttozywnUDhVRImVUA0MJuyVTcyMTIgVSIhqTIlozIboJIhVTMlMJxfVT9vVUAcMFO0MJyfozIboJIhYPOmLJq0VRuipUOyYt==