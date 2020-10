Gibt es einen entschlackten Christkindlmarkt in Limburg?

Ein Christkindlmarkt, wie er bislang gewohnt ist, wird in Limburg wegen der Corona-Pandemie wohl nicht möglich sein. Archivfoto: Dieter Fluck

Limburg (red). Wegen Corona kann der Limburger Christkindlmarkt wohl nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Der Schaustellerverband hat der Stadtverwaltung deshalb ein Konzept für den Markt vorgelegt, das aktuell geprüft wird. Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU) berichtete in der Stadtverordnetenversammlung, dass der Christkindlmarkt nach der aktuellen Verordnung zwar erlaubt sei, aber den Abstands- und Hygieneanforderungen unterläge, was zu einem deutlich erhöhten Flächen- und Personalbedarf führe. Stanke berichtete weiter von einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes im Sommer. Dabei machten die Schausteller ihre wirtschaftliche Extremsituation deutlich. Die Stadt bot an, einzelne Plätze in der Stadt zur Verfügung zu stellen. Möglich seien etwa zwei Stände auf dem dem Europaplatz und auf dem Neumarkt. Bisher habe es jedoch keine Anträge gegeben.