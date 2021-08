Glasperlenspiel und Lars Reichow in Limburg

Echte Mainzer Frohnatur: der Entertainer, Moderator und Kabarettist Lars Reichow. Foto: Alexander Sell

LIMBURG - Das Kreuzfest und der Jahrmarkt der Sinne rücken immer näher - und mit dem Fest kommen Größen aus Musik und Kultur in die Bischofsstadt.

Zu den Höhepunkten des Festes vom 16. bis 19. September gehört das Konzert des Elektropop-Duos "Glasperlenspiel" am Donnerstag, 16. September, sowie die Show des Kabarettisten Lars Reichow am Freitag, 17. September.

Der Ticketverkauf für beide Veranstaltungen hat bereits begonnen. Ein Teil der Kartenpreise kommt den Betroffenen der verheerenden Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands zugute.

Musikevents im Bischofsgarten

"Glasperlenspiel" gehören zu den erfolgreichsten Elektropop-Formationen Deutschlands. Die Band landete mit ihrem Song "Geiles Leben" einen Hit, der mehr als eine Million Mal verkauft und online über 150 Millionen Mal abgerufen worden ist. Jetzt kommen Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg am Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, zu einem Konzert nach Limburg. Tanzbare Elektro-Beats treffen auf eingängige Pop-Melodien, Club-Vibes auf atmosphärische R'n'B und Hip-Hop-Einflüsse. Im atmosphärischen Bischofsgarten präsentiert das Duo seine Hits und neue Songs.

Die zum Jahresauftakt veröffentlichte Single "Sonne" handelt etwa von fehlender Wärme und zu wenig Zwischenmenschlichem, dem Corona-Winter und der Flut an schlechten Nachrichten.

Für seine vier bisher veröffentlichten Alben wurde "Glasperlenspiel" mit acht Goldenen sowie drei Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Ihr 2015er Hit "Geiles Leben" aus dem gold-prämierten Album "Tag X" hielt sich mehr als ein Jahr ununterbrochen in den deutschen Single-Charts und wurde mit einem Diamond Award ausgezeichnet. Es folgte 2018 das vierte Studio-Album "Licht & Schatten", dessen Singles wie "Royals & Kings" oder "Du bist" sich nahtlos in die Erfolgsgeschichte einreihen. Bei Auftritten auf weit über 100 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeisterte "Glasperlenspiel" bisher Millionen von Fans.

KARTENVORVERKAUF Der Kartenverkauf für Glasperlenspiel und Lars Reichow hat bereits begonnen. Für Erwachsene kosten die Tickets 12 Euro, für Schüler und Jugendliche unter 16 Jahre 8 Euro. Die Karten sind online über www.ticket-regional.de erhältlich oder über die Vorverkaufsstelle an der Limburger WERKStadt. Mehr Informationen zum Programm des Kreuzfestes und des zeitgleichen Jahrmarkts der Sinne unter kreuzfest.bistumlimburg.de.

Lars Reichow - der "Klaviator" - ist eine echte Mainzer Frohnatur. Der Entertainer, Moderator und Kabarettist überzeugt auf der Bühne mit geistreichem, frechem Humor, sprachlicher Finesse und Musikalität und begeistert damit seit mehr als zwei Jahrzehnten seine Fans.

"Jahrmarkt der Sinne"

findet zeitgleich statt

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Wortwitz sowie Comedy- und Musikeinlagen, hat Lars Reichow mittlerweile zahlreiche Preise abgeräumt. Darunter beispielsweise den "Deutschen Kleinkunstpreis" oder den Publikumspreis des großen Berliner Kleinkunstfestivals. Doch auch durch Funk und Fernsehen ist das Mainzer Showtalent bekannt.

So hat er bereits Sendungen wie etwa "Kunscht" oder die SWR-"Spätschicht" moderiert und war in Sendungen wie "Neues aus der Anstalt", "Ottis Schlachthof" und "Mainz bleibt Mainz" zu Gast. Im Limburger Bischofsgarten präsentiert Reichow mit seinem Programm "Wunschkonzert" ein Best of des "Klaviators". Besucher erwartet ein unterhaltsamer und genussvoller Abend, an dem Reichow auch Haltung zeigt mit klaren Worten gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis zu weltoffenem Denken und Handeln.

Erstmals werden das Limburger Kreuzfest und der Jahrmarkt der Sinne in diesem Jahr zusammen gefeiert. Die Festtage vom 16. bis 19. September stehen unter dem Motto "Feier das Leben!".