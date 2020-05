Gottesdienste in Limburg: Der Probelauf ist geglückt

Vorbeugen ist besser als heilen: Seit 19 Jahren lädt die Skulptur des Vinzenz Pallotti zum Besuch der Pfarrkirche "St. Marien" in Limburg ein. Foto: Dieter Fluck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (flu/red). Statt vor der Kamera, nun wieder vor Menschen: Am Sonntag hat Weihbischof Thomas Löhr den ersten Gottesdienst unter Corona-Auflagen im Limburger Dom gefeiert.

Wo sonst 300 Menschen im Dom zusammenkommen, waren es an diesem Sonntag etwa 70 Personen. Dennoch sei es ein Zeichen der Hoffnung, ein Schritt nach vorne, sagte der Limburger Weihbischof.

Vieles war anders als gewöhnlich. Bereits vorab mussten sich die Gottesdienstbesucher bei der Dompfarrei anmelden. Ordner am Haupteingang und an den Seiteneingängen führten die Gläubigen zu freien Sitzplätzen.

Um den Mindestabstand zu gewähren, konnte nur jede zweite Bankreihe besetzt werden. Einzelne Gottesdienstbesucher mussten mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter voneinander entfernt Platz nehmen, Familien oder Personen aus einem gemeinsamen Hausstand konnten dagegen zusammen sitzen.

Fotos Vorbeugen ist besser als heilen: Seit 19 Jahren lädt die Skulptur des Vinzenz Pallotti zum Besuch der Pfarrkirche "St. Marien" in Limburg ein. Foto: Dieter Fluck Weihbischof Thomas Löhr spendet die Kommunion mit Mund-Nasen-Schutz. Foto: Bistum Limburg 2

Lächeln statt

Händedruck

Der Leiter der Limburger Domsingknaben, Andreas Bollendorf, begleitete die Messe musikalisch. Der Gemeindegesang wurde durch das gemeinsame Sprechen der Texte ersetzt. Und auch für das Händereichen beim Friedensgruß gab es eine Alternative: Weihbischof Löhr lud die Gläubigen dazu ein, sich gegenseitig zuzulächeln.

Damit die Gottesdienstteilnehmer auch bei ihrem Gang zur Kommunion den Mindestabstand einhalten konnten, gab es Markierungen auf dem Boden. Weihbischof Löhr teilte die Kommunion mit Mundschutz aus. Auf den einzelnen Spendedialog wurde verzichtet; stattdessen hatten die Gläubigen den Dialog zuvor gemeinsam gesprochen.

TERMINE In "St. Marien" ist in der kommenden Woche noch kein Gottesdient. Wer am Wochenende 9./10. Mai einen der vier Gottesdienste in "St. Marien" besuchen möchte, wird gebeten, sich vorher im Pfarrbüro zu den Sprechzeiten telefonisch unter 0 64 31-94 81 50 oder per Mail an stmarien-limburg@bistum-limburg.de anzumelden. In "St. Johannes Nepomuk" Linter und "St. Vinzenz Pallotti" Blumenrod finden vorerst keine Gottesdienste statt.

Nach knapp acht Wochen war es der erste Gottesdienst im Limburger Dom. Ungewöhnlich, aber dennoch feierlich, so beschrieben viele Teilnehmer die Atmosphäre. "Auch wenn es eine befremdliche Wirkung durch den Mund-Nase-Schutz hatte, bin ich dennoch froh, Gottesdienst wieder in einer Gemeinschaft feiern zu können", meinte ein Gottesdienstbesucher. Auch Weihbischof Löhr hat sich über die Gemeinschaft gefreut. "Das Beieinandersein, sich in die Augen schauen zu können und zu hören, dass wir gemeinsam beten - das ist etwas Besonderes", sagte er nach der Messe.

Exakt seit 19 Jahren lädt die Skulptur des Vinzenz Pallotti auf der Treppe zum Besuch der nach ihm benannten Pfarrkirche "St. Marien" in der Limburger Südstadt ein. Dem römischen Priester und Gründer der nach ihm benannten Gesellschaft apostolischen Lebens war und ist es seinen Nachfolgern wichtig, Anliegen und Nöte der Menschen und der Zeit aus dem christlichen Glauben heraus zu beantworten.

Disziplinierte

Gottesdienstbesucher

So lag der wochenlange Verzicht auf Gottesdienste aus gesundheitlicher Fürsorge zum Schutz vor virulenter Ansteckungsgefahr ganz gewiss im Interesse des Heiligen. Es war für Pallotti nur folgerichtig, am ersten Sonntag der wieder zugelassenen Messfeiern zumindest für eine gewisse Zeit mit einem Mund- und Nasenschutz auf eine wichtige vorbeugende Maßnahme hinzuweisen.

"Wir hätten bis zu 75 Besucher aufnehmen können, aber es kamen in den jeweiligen Gottesdiensten jeweils knapp 30 Gläubige. Der überwiegende Teil hatte sich wunschgemäß im Pfarrbüro angemeldet, knapp die Hälfte der Erschienenen nahm das Angebot dankbar an, sich noch in letzter Minute in die im Kirchenvorraum bereitliegenden Listen einzutragen", resümierte der Rektor des Missionshauses, Pater Leo Wiszniewsky.

Hinsichtlich der Maskenpflicht hätten sich die Besucher sehr diszipliniert und gut orientiert gezeigt. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit, aber dank genauer Richtlinien seitens des Generalvikars sowie der guten Markierungsarbeiten an den Bänken und den hilfreichen Hinweisen seitens der Ordner und des jeweiligen Zelebranten, sei alles störungsfrei verlaufen.

"Insofern ist der Probelauf geglückt und wird am kommenden Wochenende in ähnlicher Weise wiederholt", sagen Rektor Wiszniewsky und Gemeindepfarrer Pater Toni Schröers.

In der Pfarrkirche "St. Marien" fanden neben dem Gottesdienst am Samstagabend um 18 Uhr heilige Messen am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr, das Konventamt um 9.30 Uhr und die Spätmesse um 11.30 Uhr statt. Da seitens der Besucher nicht gesungen werden durfte, fanden die Vorabendmesse und das Konventamt dank des Kantors Wolfgang Habersock und des Organisten Frank Sittel eine meditative Form.