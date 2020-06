Großbrand in Diez: Löscharbeiten dauern weiter an

Noch immer arbeiten die Einsatzkräfte daran, den Großbrand in einer Recyclingfabrik in Diez zu löschen. Foto: Klaus-Dieter Häring

DIEZ - Der Brand in einem Recyclingbetrieb in Diez ist auch am Freitagmorgen noch nicht gelöscht. Das teilte die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit. Das Feuer, das Mittwochabend ausgebrochen war, hatte sich auch auf einem benachbarten Produktionsbetrieb für Folien und Verbundstoffe ausgebreitet. Mehrere Industriehallen und im Außenbereich gelagerte Recycling- und Rohstoffe brannten komplett aus.