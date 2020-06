Großbrand in Diez: Schaden von rund 4,5 Millionen Euro

Jetzt teilen:

DIEZ - Nach dem Großbrand auf dem Gelände des Papierrecycling-Unternehmens Uriel Papierrohstoffe in Diez schätzt die Firma den dabei entstandenen Schaden vorläufig auf rund 4,5 Millionen Euro. Das teilt das Unternehmen am Donnerstagnachmittag in einem Blog-Beitrag im Internet auf der Seite seines Versicherungsmaklers Pro Consult aus Limburg mit.

Bereits zehn Minuten nachdem die Brandmeldung abgesetzt wurde, waren die Versicherungsexperten aus der Domstadt nach Angaben der Firma Uriel am Mittwochabend am Einsatzort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Noch immer arbeiten die Einsatzkräfte daran, den Großbrand in einer Recyclingfabrik in Diez zu löschen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Trotz der spektakulären Bilder von meterhohen Flammen und des voraussichtlichen Millionenschadens hatten das Papierrecyclingunternehmen sowie der ebenfalls auf dem Grundstück produzierende Kunststoffspezialist EVD wohl Glück im Unglück: Drei von insgesamt vier Produktions- und Lagerhallen sowie das Verwaltungsgebäude konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. "Die Einsatzkräfte haben also wirklich hervorragend verteidigt. Vielen Danke dafür!", heißt es vonseiten der Firma Uriel im Blogbeitrag. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, während die Löscharbeiten auf Hochtouren liefen, hatte ein Krisenteam des Papierrecycling-Spezialisten bereits einen Notfallplan ausgearbeitet, der die Dienstleistungen für die Stammkunden weiterhin gewährleisten. Das weitestgehend unbeschädigte Verwaltungsgebäude wurde am Donnerstag bereits für den Notbetrieb freigegeben. Zudem ist der ebenfalls unbeschädigte Uriel-Fuhrpark nach Unternehmensangaben bereits wieder im Einsatz. "Über die Freigabe der verschont gebliebenen Hallen wird von Tag zu Tag entschieden", heißt es unterdessen über die Nutzung der weiteren Lager- und Produktionshallen.

Während das Recycling-Unternehmen trotz des großen Schocks mit Hochdruck daran arbeitet, den Betrieb mit Einschränkungen wieder hochzufahren und somit auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern, dauerten am Freitag die Lösch- und Aufräumarbeiten zwischen Limburg und Diez den zweiten Tag in Folge an. "Für den enormen Einsatz und das umsichtige Vorgehen aller Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet und dem gesamten Nassauer Land meinen herzlichen Dank", so Landrat Frank Puchtler.

Noch keine Hinweise auf Brandursache

Zeitweise bis zu 170 Einsatzkräfte verschiedener Hilfsorganisationen, die immer wieder ausgetauscht wurden, waren nach Angaben der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal an der Industriestraße am Freitag vor Ort. Unter anderem Hunderte in Ballenform gepresste Recyclingstoffe mit Baggern und Radladern wurden weiterhin auseinandergeschoben, um ein effektiveres Löschen zu ermöglichen. Die Hunderttausenden Liter an Löschwasser, die unter anderem aus einer rund drei Kilometer langen, extra errichteten Schlauchleitung aus der Lahn in Limburg entnommen wurden, wurden aufgrund der Kontaminierung aufgefangen und letztlich von Spezialfirmen abgepumpt sowie entsorgt. Die Zufahrt in das Industriegebiet Diez aus Richtung Limburg sowie von der Bundesstraße 54 blieben aufgrund der Löscharbeiten, die sich wohl noch mehrere Tage hinziehen werden, am Freitag weiterhin gesperrt.

Warum der Großbrand ausgebrochen ist, steht unter dessen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Klar ist allerdings bereits, dass das Feuer in einem Bereich des Außenlagers ausgebrochen ist und sich von da aus rasend schnell ausgebreitet hat.