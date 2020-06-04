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Donnerstag, 04.06.2020 - 09:20
4 min

Großbrand in Diezer Fabrik: Löscharbeiten dauern an

Die Löscharbeiten nach dem Großbrand einer Papierrecycling-Fabrik zwischen Diez und Limburg fordern die Einsatzkräfte weiterhin. Diese Herausforderungen birgt ein solcher Einsatz.

Von Andreas Egenolf
Die Löscharbeiten bei einen Großbrand im Diezer Gewerbegebiet haben sich für die Einsatzkräfte nicht einfach gestaltet. Foto: Hasan Bratic/dpa

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Fotos
Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma. Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma. Foto: Hans-Georg Egenolf

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Jörn Schäfer

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Jörn Schäfer

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Oliver Albrecht

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Oliver Albrecht

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Uwe Röndigs

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Uwe Röndigs

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Weiterführende Links
Fabrik in Flammen: Großbrand wütet zwischen Limburg und Diez
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