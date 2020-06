Großbrand wütet zwischen Limburg und Diez: Fenster und Türen geschlossen halten

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

DIEZ - Es ist ein Inferno: Eine Papierverarbeitende Recycling-Fabrik im Industriegebiet zwischen Limburg und Diez ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Brand geraten. Der Betrieb liegt an der Landesgrenze von Hessen zu Rheinland-Pfalz. Schwarzer Qualm steigt auf, die Rauchsäule ist, wie Augenzeugen dieser Zeitung berichten, bis ins Rhein-Main-Gebiet zu sehen.

Feuerwehren aus Diez, Limburg und dem gesamten Umland sowie auch Koblenz sind im Einsatz. Einwohner werden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, dies auch per Warnapp.

Nach dem Ausbruch ist das Feuer auch auf einen benachbarten Supermarkt sowie Baumarkt übergegriffen. Ein Brennstoffhandel befindet sich in direkter Nähe, in dem unter anderem Propangas gelagert wird.

Zur Brandursache gibt es zunächst keine offiziellen Angaben, aus Feuerwehrkreisen ist zu hören, dass eine Solaranlage in Brand geraten sei. Dies konnte zunächst nicht offiziell bestätigt werden. Verletzt wurde nach ersten Berichten der Polizei wohl niemand.

Das in Brand geratene Unternehmen verarbeitet neben Papier auch Abfälle sowie Sonderabfälle.