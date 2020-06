Großbrand zwischen Diez und Limburg

Im Gewerbegebiet zwischen Limburg und Diez brennt eine Recycling-Firma . Foto: Hans-Georg Egenolf

DIEZ - Um 20 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Diezer Industriegebiet gemeldet. Seitdem läuft ein Großeinsatz der einsatzführenden Feuerwehr der Verbandsgemeinde Diez mit den umliegenden Feuerwehren der Stadt Limburg und des Rhein-Lahn-Kreises.

In sozialen Medien werden Fotos und Videos von Flammen geteilt, die aus Gebäuden eines Firmengeländes schlagen. Der Entsorgungs-Betrieb verbreitet Papierrohstoffe.

Nach bisherigen Informationen der Polizei ist niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig und werden noch länger andauern. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, in dieser Sache von weiteren Anfragen bei Feuerwehr und Polizei abzusehen. Anwohner wurden per Warn-App aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu schließen.