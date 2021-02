Großfeuer in Offheim: Lagerhalle brennt nieder

Die Lagerhalle brannte bis auf ihre Grundmauern nieder. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG-OFFHEIM - Zu einem Großeinsatz wurden die Kräfte der Limburger Feuerwehr am Freitagmittag gerufen. Gegen 12 Uhr wurde das Feuer entdeckt und sofort die Feuerwehren von Offheim und Limburg alarmiert. Der Alarm wurde anschließend noch auf die Feuerwehren von Ahlbach und Lindenholzhausen erweitert, um unter anderem über genügend Atemschutzträger zu verfügen.

Direkt am Ortsrand von Offheim liegt die Lagerhalle in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern eines Neubaugebietes. Als die Einsatzkräfte im alten Dehrner Weg eintrafen schlugen schon die Flammen aus dem Dach der Scheune in der Materialien, Maschinen und Werkzeuge eines Dachdeckerunternehmens gelagert sind.

Sofort wurde die Wasserversorgung aufgebaut und von allen Seiten sowie von zwei Drehleitern unter Atemschutz das Feuer bekämpft, dessen Flammen und Rauchwolken mittlerweile meterhoch schlugen und über viele Kilometer zu sehen waren.

Während die Einsatzkräfte mit dem Löschen des Feuers alle Hände voll zu tun hatten, kümmerte sich weitere Helfer darum, Traktoren und Maschinen zu retten. Dies war aber nur zu Beginn möglich, da das Feuer immer größer wurde und die Hitze weitere Aktionen unmöglich machte. Negativ machte sich an diesem Tag die Wetterlage bemerkbar.

Die schwarzen Rauchwolken zogen in Bodennähe über Offheim und Elz, so dass durch den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Limburg-Weilburg eine Warnmeldung weiter gegeben wurde Fenster und Türen zu schließen und auch Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Um die Brandursache zu ermitteln, waren Spezialisten der Kriminalpolizei Limburg im Einsatz. Die Schadenshöhe soll nach ersten Angaben über 100.000 Euro liegen.