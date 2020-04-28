Lokales

Limburg

mehr aus Limburg
plus
Dienstag, 28.04.2020 - 12:13
3 min

Gründerpreis fest im Blick

In der IT-Branche Jobsuchende und Jobanbieter passgenau zusammenbringen - das bieten Thilo Elst und Florian Unzicker mit ihren Start-up. Jetzt bewerben sich die beiden Jungunternehmer um den Hessischen Gründerpreis.

Von Kerstin Kaminsky
Thilo Elst (l.) und Florian Unzicker bewerben sich für den Hessischen Gründerpreis. Foto: Club of Code

Thilo Elst (l.) und Florian Unzicker bewerben sich für den Hessischen Gründerpreis. Foto: Club of Code

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FZBpGxMSGRESGv4tCP9vCxEypvOPMJEupzLtLJ4tH29zqUqupzHgEJ50q2ywn2kypz4tq8BxL2umqPOlLKAuoaDhVSqupzIhVTImVTygVRcunUVtZwNkBPOho2AbVQtlVQNjZPOiMzMyozHtH3EyoTkyovjtMzIboUEyovOcoFOTo2kaMJcunUVtLzIlMJy0plNkZwDtZQNjVRyHYHMuL2ufMKI0MFOuqJLtMTIgVTEyqKEmL2uyovOOpzWynKEmoJSln3DhVRciLaA1L2uyozEyVRyHYHMuL2uepfBxMaEyVUIhn29gpTkcrzyypaDtoJy0VTEyoFOjLKAmMJ5xMJ4tIJ50MKWhMJugMJ4traImLJ1gMJ56qJWlnJ5aMJ4fVTEuplOcp3DtMTyyVRqyp2Abj6EzqUAcMTIyVUc3MJyypvOXqJ5aqJ50MKWhMJugMKVtLKImVRwQiT5zMJkxMJ4h
ITucoT8tEJkmqPOuqKZtGzIyp2WuL2ttqJ5xVRMfo3WcLJ4tIJ56nJAeMKVtLKImVRgcpzWypzptnTSvMJ4tMfB8pvOcnUWyVR9hoTyhMF1GqTIfoTIhLfB2paAyVPWQoUIvVT9zVRAiMTHvVTIcozIhVRSfM29lnKEboKImVTIhqUqcL2gyoUDhVRIlVUAipzq0VTEuMfB8pvjtMTSmplOhqKVtp29fL2uyVRMcpz1yovO1ozDtEzSwnTglj6EzqTHtLKIzMJyhLJ5xMKW0pzIzMzIhYPOxMKWyovODpz9znJjtLKIwnPO3nKWeoTywnPO6qJIcozShMTIlVUOup3A0YvOTj7klVTEyovOPMKqypzWypvO1ozDtMTyyVSIhqTIlozIboJIhVTymqPOxLKZtMKWmqPOynJ5gLJjtn29mqTIhoT9mYvOBqKVtMTShovjtq2IhovOyplO6qFOynJ5ypvOypzMioTqlMJywnTIhVSMypz1cqUEfqJ5aVTqyn29goJIhVTymqPjtMfBxoTk0VToQiUVtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVTIcovODLKImL2uuoUOlMJymVTShYt==
VxywnPOeo25hqTHtq8BxnUWyozDtoJIcozImVRWKGP1GqUIxnKIgplOSpzMunUW1ozqyovOcoFOPMKWynJAbVTEyplOWIP1FMJAlqJy0nJ5aplOmLJ1gMJkhVUIhMPOmLJtfVUqcMFOzpaImqUWcMKWyozDtMKZtMfB8pvOOpzWynKEaMJWypvOcp3DfVUqyoz4tp2yyVUElo3E6VTEypvOlMJkuqTy2VTqypzyhM2IhVRIlMz9fM3AuqKAmnJAbqTIhVToQiUVtnJulVSA0MJkfMJ5uozqyLz90VTIlp3DtMJyhoJSfVRqyoTDtnTyhoTIaMJ4topB8p3AyovVfVTIln2mQcUW0VTEypvNlAv1dj6EbpzyaMFOHnTyfolOSoUA0YvOUMJ1ynJ5mLJ0toJy0VUAynJ5yoFOaoTIcL2uuoUElnJqyovOGpT9lqUAzpzI1ozDtqJ5xVTMlj7kbMKWyovOGL2u1oTguoJIlLJEyovOToT9lnJShVSIhrzywn2IlVTIlLKWvMJy0MKEyVTIlVTEuplOYo256MKO0VToQiUVtMJyhMFOhMKIyVRSlqPOxMKVtHTIlp29hLJk2MKWgnKE0oUIhMl4=
DER HESSISCHE GRÜNDERPREIS

Der Hessische Gründerpreis wird in vier Kategorien verliehen: innovative Geschäftsidee, zukunftsfähige Nachfolge, gesellschaftliche Wirkung und Gründung aus der Hochschule. Es gibt ihn nun im 18. Jahr.

Der Wettbewerb wird vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie mit europäischen Mitteln gefördert.

2020 findet der Hessische Gründerpreis in Kassel statt. Schirmherr ist der Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 29. Mai.

VyqcpvOvMJyxMFObLKE0MJ4tGUImqPOuqJLtMJyhVSA0LKW0YKIjVUIhMPOznJ5aMJ4tnJ0tH29goJIlVTkyqUc0MJ4tFzSbpzImVT1cqPOxMKVtEJ50q2ywn2k1ozptqJ5mMKWyplNaD2k1LvOiMvOQo2EyWlOuovVfVTIlrfBxnTk0VSEbnJkiVRIfp3DhVRIlVUAyoTWmqPOmMJxtoJIbpvOzj7klVTEuplOipTIlLKEcqzHtE2ImL2wQcTM0VUc1p3GQcT5xnJpfVUAynJ4tD28gE3YQiT5xMKVtj7kvMKWhnJ1gqPOxLKZtHUWiM3WuoJ1cMKWyov4=
FJ0tMKWmqTIhVSAwnUWcqUDtnTSvMFOgLJ4tj7kvMKVtp296nJSfMFOBMKE6q2Iln2HtMJyhMJ4tHT9ioPO2o24tnz9vp3IwnTIhMTIhVRIhqUqcL2gfMKWhVTS1MzqyLzS1qP4tIJ0tMTIhVRkyqKEyovOyqUquplO6MJyaMJ4traHtn8B2oz5yovjtM3YQiT5xMKEyVTEuplORqJ8tEJkmqP9IoaccL2gypvOcoFOGMKO0MJ1vMKVtp2IcovOIoaEypz5ynT1yov4tH2yyVTIhqUqcL2gyoUEyovOynJ5yVUMipzmQcUIznJqyVREyoJ8gIzIlp2yiovOcnUWypvOGqTIfoTIhLfB2paAyYvOXMKE6qPOeLJ5hVTEcMFODoTS0qTMipz0tnJ4tF8B8pacyVTIhMTsQiTk0nJpto25fnJ5yVTqynTIhYt==
VyMipzIlp3Dtp3OlMJAbMJ4tq2ylVUMipvOuoTkyoFOIoaEypz5ynT1yovOcoFOFnTIcov1ALJyhYHqyLzyyqPOuovjtMT9wnPOhLJAbVUIhMPOhLJAbVUqioTkyovO3nKVtozS0j7kloTywnPO3LJAbp2IhVvjtp2SaqPOSoUA0YvORMKVtE3Wij59lLKIgVR3QiT5wnTIhVUAynFOvMJympTyyoUA3MJymMFOmMJulVTyhqTIlMKAmLJ50YvOKnJAbqTyaVUAynFO2o3VtLJkfMJ0fVRShM2Ivo3DtqJ5xVR5uL2uzpzSaMFOyMzMyn3EcqvO6qKAuoJ1yoac1LaWcozqyov4tETImnTSfLvOmMJxtMKZtqz9hVSMipaEynJjfVUAcL2ttpzIanJ9hLJjtraHtMz9eqKAmnJIlMJ4hVPWKMJ5hVUqcpvO6qJ0tDzIcp3OcMJjtnUIhMTIlqPOSoaE3nJAeoTIlVUW1ozDtqJ0tEaWuozgzqKW0VTuuLzIhVUIhMPOyqUquVUcynT4tIJ50MKWhMJugMJ4fVTEuoz4tn8B2oz5yovO3nKVtq2yln2kcL2ttM2I3j6EbpzkynKA0MJ4fVTEup3ZtnTyypvOzpaIwnUEvLKWyVSMypzWcozE1ozqyovOyoaEmqTIbMJ4vYt==
DzIcVUElLJEcqTyiozIfoTIhVR9hoTyhMF1GqTIfoTIhLfB2paAyovOgqKAmVTEypvOcoaAypzyypzIhMTHtDKWvMJy0M2IvMKVtMKWmqPOynJ5gLJjtE2IfMPOvMKcunTkyovjto2uhMFOynJ5mL2wQcUE6MJ4traHtn8B2oz5yovjtq2SmVTEuLzIcVTuypzS1p2gioJ10YvOOozEypzIlp2IcqUZtM2yvqPOyplOdo2WmqJAbMJ5xMFOSoaE3nJAeoTIlVT1cqPOynJ5ypvOeoTSlMJ4tIz9lp3EyoTk1ozptMTS2o24fVTyhVUqyoTAbMJ0tDzIlMJywnPOmnJHtMKE3LKZtMzyhMTIhVT3QgzAbqTIhYvNvGJy0VUIhp2IlMJ0tDJkao3WcqTugqKZtn8B2oz5yovO3nKVtMTSmVTSvM2kynJAbMJ4hVSAiVUAcMJu0VTEypvOSoaE3nJAeoTIlVT51pvOxLKZtMfB8pvOcnT4tHzIfMKMuoaEyVUIhMPOeLJ5hVUAcL2ttoJy0VTIcozIgVRgfnJAeVTWyq2IlLzIhYvVtDKIwnPOxnJHtIJ50MKWhMJugMJ4tn8B2oz5yovOmnJAbMKVtp2IcovjtMTSmplOcnUWyVT9zMzIhMJ4tH3EyoTkyovOhqKVtMTIhMJ4tM2I6MJyaqPO3MKWxMJ4fVToQiUVtMTyyVTImVUqcpzgfnJAbVUMiovOPMJkuozptnKA0Yt==
EfB8pvOxMJ4tEJ50q2ywn2kypvOcp3DtMTSmVRShoTIaMJ4tMJyhMKZtHUWiMzyfpljtoJy0VTEyoFOypvOmMJyhMFOSpzMunUW1ozqyovjtEfBxnTyan2IcqTIhVUIhMPOKj7khp2AbMFOxLKWmqTIfoUDfVTgip3Eyozkipl4tEKVtn2ShovOmnJAbVTSho255oFOuqJLtMTIlVSOfLKE0Mz9loFO1oKAwnTS1MJ4tYFOiMTIlVUAcL2ttLJg0nKLtMzyhMTIhVTkup3Ayov4tDKIwnPOxnJHtH3EyoTkyozWyp2AbpzIcLaIhMlOxMKZtp3IwnTIhMTIhVSIhqTIlozIboJIhplO1ozDtMTIlVR1uqTAbnJ5aYHSfM29lnKEboKImVUAcozDtn29mqTIhMaWynF4tVxIlp3DtLzIcVTIlMz9fM3WynJAbMKVtIzIloJy0qTk1ozpfVUqyoz4tLzIcMTHtH2IcqTIhVTEuplOOpzWynKEmqzIlnZBxoUEhnKZtMJyhM2IbMJ4tq29foTIhYPOzj6EfoUDtMJyhMFODLKImL2uuoUOlo3Mcp2yiovOuovVfVTIln2mQcUW0VSEbnJkiVRIfp3Dh
H2Abo24toJy0VTEypvOWMTIyYPOynJ4tMJyaMJ5yplOIoaEypz5ynT1yovO6qFOyqTSvoTyypzIhYPObLKE0MJ4tp2ywnPOxnJHtLzIcMTIhVRqlj7khMTIlVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtLzIcVTEypvOTnJ5uoUW1ozEyVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRqlj7khMTIlpUWynKAyplOgnKDtqzyyoTIhVSA0LKW0YKIjplO1oaEypzuuoUEyov4tVxEypvOVMKAmnKAwnTHtE3YQiT5xMKWjpzIcplObLKDtMJyhMFOyoz9loJHtHzIcL2u3MJy0MFO1ozDtLaWcozq0VTEyovOHMJyfozIboJIlovO2nJIfVRS1Mz1ypzgmLJ1eMJy0Vvjtq2Icj58tITucoT8tEJkmqP4tH28tnTSvMFOgLJ4tMTyyVRAbLJ5wMFOaMJ51qUc0YPO1ozDtMTSmVR9hoTyhMF1PMKqypzWypzMipz11oTSlVTS1p2qyMfB8oTk0Yt==
EJyhMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptp2IcVTImVTqyq2ImMJ4fVTIcozIhVTqlnJMznJqyovOBLJ1yovOzj7klVTEuplOhMKIyVSIhqTIlozIboJIhVUc1VTMcozEyov4tVxEypvOBLJ1yVUAioTjtnzRtozywnUDtoaIlVTgyoz50oTywnPOgLJAbMJ4fVUqipaIgVTImVTEuLzIcVTqynUDhVSOup3AyozDtMTS6qFOgqKAmqTHtLKIwnPOynJ5yVREioJScovO2MKWzj7kaLzSlVUAynJ4vYPOypzmQcUI0MKW0VTEypvNlAv1Xj6EbpzyaMF4tVxylM2IhMUqcMFOmnJ5xYPO3nKVtMTShovQQiTWypvNaD2k1LvOiMvOFo21yWlO6qFNvD2k1LvOiMvOQo2EyVvOaMJgioJ1yovjtqJ5xVTEcMKAypvOmpT9hqTShMFOUMJEuozgyVTuuqPO1oaZtqz9hVSEuMlO6qFOHLJptLzImp2IlVTqyMzSfoTIhVvjtp2SaqPOSoUA0Yt==
G2VtMTyyVRAipz9hLF1GnKE1LKEco24tp2ywnPOzj7klVTEuplOhMKHtM2IapfB8ozEyqTHtIJ50MKWhMJugMJ4tLJkmVUOlo2WfMJ1uqTymL2ttnTIlLKImp3EyoTk0VT9xMKVtMTIgVSOlo2cyn3Dtp29aLKVtnJ4tMTyyVRgupaEyovOmpTyyoUDfVTguoz4tMTIlVRqlj7khMTIlVT5iL2ttozywnUDtLJWmMJuyov4tVxIlp3Dtq2SlMJ4tq2ylVT5uqZB8pzkcL2ttnJ4tM3Wij59ypvOGo3WaMFjtMTSmplOxnJHtIJ50MKWhMJugMJ4tnzI0raDtq2IhnJqypvOGo2M0q2SlMF1SoaE3nJAeoTIlVTIcoaA0MJkfMJ4fVTSvMKVtMTSmVTuuqPOmnJAbVUc1oFOUoZB8L2ftLzymnTIlVT5cL2u0VTWyq2SbpzuynKEyqP4v
Limburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Hünfelden
Kommentare
nach oben