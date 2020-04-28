Dienstag, 28.04.2020 - 12:13
3 min
Gründerpreis fest im Blick
Von Kerstin Kaminsky
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DER HESSISCHE GRÜNDERPREIS
Der Hessische Gründerpreis wird in vier Kategorien verliehen: innovative Geschäftsidee, zukunftsfähige Nachfolge, gesellschaftliche Wirkung und Gründung aus der Hochschule. Es gibt ihn nun im 18. Jahr.
Der Wettbewerb wird vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie mit europäischen Mitteln gefördert.
2020 findet der Hessische Gründerpreis in Kassel statt. Schirmherr ist der Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 29. Mai.
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