Grüne nominieren Birgit Geis

Birgit Geis geht für die Grünen als Kandidatin in die Bürgermeisterwahl. Foto: Grüne Limburg

LIMBURG - Der Limburger Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat auf seiner Ortsverbandssitzung die Stadträtin Birgit Geis als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Auch wurde eine Liste mit 30 Personen für die Wahl zur Limburger Stadtverordnetenversammlung aufgestellt. Ebenso Listen für die Ortsbeiräte Kernstadt Limburg, Dietkirchen, Offheim, Linter und Staffel.

Die 64-jährige Birgit Geis aus Dietkirchen, Sachbearbeiterin beim Sozialamt Limburg-Weilburg, erhielt ein einstimmiges Ergebnis. Sie erklärte, Limburg sei eine lebendige Stadt mit viel Anziehungskraft, die ihr sehr am Herzen liege. Schwerpunkte der Entwicklung sieht sie vor allem in der Verkehrspolitik. "Limburg muss zu einer autoarmen Stadt werden. Den Bürgern muss es leicht gemacht werden, auf das Auto zu verzichten", erklärte sie, Hierzu gehöre unbedingt die Verbesserung des Radwegenetzes und des Öffentlichen Personennahverkehrs. "Die autoarme Stadt verringert den CO 2 -Ausstoß in Limburg. Hiervon profitieren unsere Kinder und Enkel und die Bürger von Limburg", so Birgit Geis.

Auch sprach sich Birgit Geis gegen die Fällung der gesunden Platanen auf dem Neumarkt aus und forderte mehr Grün in der Stadt, Infrastruktur für E-Autos und Car-Sharing in den Stadtteilen. Sie stellte in Frage, ob ein 25 Hektar großes Baugebiet in Blumenrod nötig sei, so lange es in der Innenstadt noch Baulücken und Wohnungsleerstand gäbe. Limburg brauche kleine bezahlbare Wohnungen auch in den Stadtteilen.

Der Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen Limburg, Sebastian Schaub, ging ebenso auf die Platanen auf dem Neumarkt ein. Die Grünen hätten trotz der Blockade-Politik von CDU und SPD einiges bewegen können, als Beispiel nannte er den Erhalt der Bäume durch die Kooperation mit der Bürgerinitiative.

Birgit Geis wurde von den 15 stimmberechtigten Mitgliedern in geheimer Wahl einstimmig als Spitzenkandidatin der Liste für die Kommunalwahl zum Stadtparlament gewählt. Auf Platz zwei steht Fraktionsvorsitzender Schaub.