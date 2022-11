Grüne wollen hessischen Familientag nach Limburg holen

Jetzt teilen:

LIMBURG - Fie Fraktion der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, dass in Limburg ein Hessischer Familientag ausgerichtet wird. Der Magistrat soll prüfen, ob Limburg sich dafür bewerben soll, im Jahr 2025 Austragungsort zu werden. Sollte es dazu kommen, wäre Limburg nach Angaben der Grünen nach Weilburg im Jahr 2013 die zweite heimische Stadt, die eine solche Veranstaltung durchführen könnte.

Zum Hintergrund: Der Hessische Familientag wird im zweijährigen Rhythmus gemeinsam vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit der gastgebenden Stadt veranstaltet. Als nächste Stadt ist Lampertheim aus Südhessen am Samstag, 15. Juli 2023, Ausrichter des Familientages.

Im Gegensatz zu einem Hessentag, der zehn Tage dauert, ist ein Familientag nur eine eintägige Veranstaltung und verursacht daher auch viel weniger Kosten. Familientage sind inhaltlich orientiert und wollen die Belange und Interessen von Familien verstärkt ins Blickfeld rücken. Außerdem sollen sie dazu beitragen, Familienfreundlichkeit und Kinderfreundlichkeit auf allen Ebenen zu fördern.

Die Grünen weisen abschließend darauf hin, dass ein Hessentag, der ja auch schon in den politischen Gremien andiskutiert worden ist, wegen des Neubaus der Lichfieldbrücke nicht in diesem Jahrzehnt in Limburg stattfinden kann.

Bei einem weiteren Antrag "Realisierung von intelligenter Beleuchtung" geht es den Limburger Grünen darum, zu prüfen, ob die Umsetzung einer flächendeckenden intelligenten Beleuchtung als Alternative zur bisherigen Beleuchtung infrage kommt. Dazu soll in einem Testabschnitt eine intelligente Beleuchtung erprobt werden, die Strom sparen hilft.

Die intelligenten Lampen sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, wodurch die Lampen anschalten, sobald sich jemand nähert. Somit sind die Lampen standardmäßig in einem energiesparenden Modus und laufen nicht permanent unter Volllast. Durch eine Verbauung von Solarpaneelen auf den Lampen können sich die Lampen zudem selbst mit Strom versorgen.

Beleuchtung darf auch gern intelligent sein

Im dritten Antrag möchte die Fraktion einen Bericht über das Programm "Ortsmitte neu erleben - Programm zur Aufwertung der Stadtteile und verschiedener Bereiche der Innenstadt" erhalten, das schon lange Jahre in Limburg umgesetzt wird. Dieses Programm hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, einiges an Bausubstanz in den Ortskernen zu erhalten und zu erneuern.

Nun aber gilt es, zu überlegen, welche Veränderungen bei diesem Programm, das sich eng an das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen anlehnt, vorgenommen werden können.