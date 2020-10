Gummitwist und Federball für Flüchtlinge

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) übergibt in Lindenholzhausen eine Sportbox und kickt selbst eine Runde. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Junge schnappt sich den Fußball, das Mädchen das Springseil - die Stadt Limburg hat in den vergangenen Wochen 26 Sportboxen gepackt und an geflüchtete Familien in Limburg und den Stadtteilen verteilt. Jede Box enthält Bewegungsspiele im Wert von rund hundert Euro, beispielsweise ein Federballspiel, Gummitwist, Klett-Dart oder Flummies.

"Die Corona-Pandemie hat viele Sportangebote und auch den Besuch von Ehrenamtlichen in den Gemeinschaftsunterkünften unmöglich gemacht", erklärt Melanie Weil, Integrationsbeauftragte der Stadt Limburg. Daher habe sie mit ihrem Team nach einem Weg gesucht, Geflüchtete dennoch zu unterstützen und ihnen innerhalb der Familien ein bisschen Bewegung zu ermöglichen. Finanziert werden die Boxen aus dem Landesförderprogramm "Sport und Flüchtlinge". Über das Programm werden auch die Sport-Coaches ausgebildet. Ihre Aufgabe ist es, zwischen Geflüchteten und Sportvereinen zu vermitteln. Seit 2016 bekleiden Ergin Leka und Walter Hölzer das Amt ehrenamtlich, 2019 ergänztye Mohamad Ramin Naimi das Team als Coach mit Fluchthintergrund.

Vereine können

Förderung beantragen

Die Sport-Coaches begleiten Geflüchtete zum Training, organisieren Sportkleidung oder suchen Räume für Sportangebote. Sie unterstützen Sportvereine und beraten sie über Fördermöglichkeiten. Auch an Schulen sind sie aktiv. "Es ist schön, zu sehen, wenn ich einen Geflüchteten an einen Sportverein vermitteln konnte", sagt Walter Hölzer. Den größten Erfolg habe seine Arbeit bei Jugendlichen. Für Ältere werden mehr freie Angebote wie Freizeitfußball oder -volleyball gebraucht.

Geflüchtete, die gerne Sport treiben möchten und Hilfe bei der Vermittlung benötigen, können mit den Sport-Coaches unter Telefon 1 78-1 56 23 41 Kontakt aufnehmen.

Vereine können über das Amt für soziale Betreuung der Stadt Limburg eine Förderung beantragen.

Der Antrag wird auf Anfrage versendet, ist aber auch erhältlich unter Telefon 0 64 31-20 32 51 und im Internet unter www.limburg.de/Integrationsbeauftragte.