Gut 300 000 Euro für Flutopfer an Ahr und in Erftstadt

Die Max-Stillger-Stiftung mit Sitz in Limburg hat weiteren Geschädigten an der Ahr und in Erftstadt (Nordrhein-Westfalen) Geld überwiesen, damit sie über den Winter kommen.

LIMBURG-OFFHEIM - Die Max-Stillger-Stiftung mit Sitz in Limburg hat weiteren Geschädigten an der Ahr und in Erftstadt (Nordrhein-Westfalen) Geld überwiesen, damit sie über den Winter kommen. Die Spendensumme hat inzwischen die Marke von 300 000 Euro überschritten. "Das ist unglaublich", sagt Max Stillger.

Der Gründer und Vorstand ruft Firmenchefs dazu auf, es ihm gleich zu tun und anstelle von Weihnachtsgeschenken für diesen guten Zweck zu spenden. "Das Geld kommt ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt bei den Betroffenen an", verspricht der Unternehmer.

"In Erftstadt machen wir damit das Buch zu. Nach dem, was ich dort gesehen habe, sind die Schäden bis auf den Erdrutsch in Blessem weitgehend im Griff", erläuterte Stillger. An der Ahr sehe es dagegen nach wie vor in vielen Bereichen katastrophal aus.

Die Hilfe koordiniert der Offheimer Dennis Schlitt, der seit Mitte Juli an fast jedem Wochenende in Ahrweiler und Umgebung im Einsatz ist. Dadurch hat der Bauleiter der Limburger Abid Senioren Immobilien GmbH Kontakt zu vielen Opfern und weiß, wo und wie effektiv geholfen werden kann.

Hilfe für 23 Bürger

und sechs Institutionen

Der Maklerpool Fondsnet AG mit Sitz in Erftstadt und die Max-Stillger-Stiftung haben insgesamt 185 387 Euro für Flutopfer in Erftstadt zur Verfügung gestellt. 23 Familien und sechs Institutionen (Krankenhaus, Feuerwehr, THW, Dorfgemeinschaft, Bürgerforum und Sportlerbund) sind die Nutznießer.

"Als ich freitags die schrecklichen Bilder von dem Unglück gesehen habe, war mir klar, dass wir hier aktiv werden mussten", berichtete Stillger. "Ich habe dann meinen Freund Felix Brem, den Aufsichtsratsvorsitzenden von Fondsnet, angerufen und ihm vorgeschlagen, eine Spendenaktion über die Stiftung abzuwickeln. Innerhalb einer Stunde waren alle organisatorischen Fragen geklärt."

Fondsnet schrieb die 5000 angeschlossenen Finanzvermittler an, Stillger startete ein Mailing in seinem Netzwerk. Beide Seiten sammelten in etwa gleich viel Spenden ein.

Beleg für

das Finanzamt

Die Kosten für die Verwaltungsarbeit trägt Stillger persönlich. Die Regelung, dass bei Spenden bis einschließlich 200 Euro der Einzahlungsbeleg als Nachweis beim Finanzamt gilt und Quittungen nur bei höheren Beträgen ausgestellt werden müssen, sei dabei eine große Erleichterung.