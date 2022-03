Hadamar: Ärztlicher Direktor geht in den Ruhestand

"Für mich standen immer die Patienten im Mittelpunkt": Ralf Wolf (v.l.) wird von Sandra Manegold, Martin Engelhardt und Jörg Bühring verabschiedet. Foto: Vitos-Klinik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - An der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Hadamar geht ein Abschnitt zu Ende: Der langjährige Ärztliche Direktor Ralf Wolf ist seit diesem Monat im Ruhestand. An seinem letzten Arbeitstag haben ihn Geschäftsführer Martin Engelhardt und Prokurist Jörg Bühring verabschiedet. Ein Festakt anlässlich seines Ausscheidens folgt im Sommer.

"Ihre Verabschiedung ist für unsere Klinik eine große Zäsur", so Engelhardt. Wolf habe die Klinik seit 15 Jahren geleitet, eine Zeit, die von umfassenden Veränderungen geprägt gewesen sei.

Der Geschäftsführer stellte fest, dass die Entwicklung der Klinik immens gewesen sei, und erinnerte an die großen Meilensteine der vergangenen Jahre. Dazu gehöre insbesondere der Neubau der Klinik. Als jüngstes Projekt erwähnte Engelhardt die Eröffnung einer Außenwohngruppe für Patienten, die sich an den hochgesicherten stationären Aufenthalt anschließt.

"Für mich standen immer die Patienten im Mittelpunkt. Ihr Wohl war der Motor der Entwicklungen", fasste Wolf seine Haltung zusammen. In der Rückschau auf seine Tätigkeit sagt er: "Die Klinik empfinde ich als eine Art Lebenswerk von mir, in das ich gemeinsam mit der ganzen Belegschaft sehr gerne Kraft und Energie gesteckt habe."

Für die gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern zeigte sich der Psychiater sehr dankbar und betonte, dass er stets einen transparenten und partnerschaftlicher Führungsstil verfolgte: "Mir war es immer wichtig, dass Entscheidungen vom gesamten Team getragen werden."

Wolfs Nachfolgerin Sandra Manegold ist bereits seit Anfang des Jahres im Haus. Der scheidende Klinikchef hat die vergangenen Monate genutzt, um die neue Chefin einzuarbeiten.

Die Klinik als

Lebenswerk verstanden

Im Auftrag des Landes Hessen übernimmt die Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar den Maßregelvollzug. Sie ist eine besonders gesicherte Spezialklinik, die die doppelte Aufgabe der medizinischen Behandlung und der Sicherung ihrer Patienten hat. In der forensischen Klinik werden suchtkranke Menschen behandelt, die straffällig geworden sind und bei denen wegen ihrer Suchterkrankung Wiederholungstaten zu erwarten sind.