Hadamar: Auto kracht in Friseursalon

Der Audi krachte offenbar mit einiger Wucht in den Friseursalon hinein. Foto: Jörg Fritsch

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag gegen 3.10 Uhr. Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Audi A6 befuhr aus Hadamar kommend die Kapellenstraße des Stadtteils Niederzeuzheim. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Front eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses. Hierbei durchbrach der Audi die Schaufensterfront des Friseursalons im Erdgeschoss.

Haus ist einsturzgefährdet

Der Schuldige flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort. In den frühen Morgenstunden stellte sich der mutmaßliche Fahrer bei der Polizei in Limburg. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen aus dem Raum Dornburg stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert war, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Über die Höhe des Sachschadens macht die Polizei noch keine Angaben. Das einsturzgefährdete Gebäude in der Kapellenstraße 1 wurde vom THW gesichert. Die Kapellenstraße war bis in die Morgenstunden voll gesperrt.