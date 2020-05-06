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Mittwoch, 06.05.2020 - 14:00
3 min

Hadamar: Die Synagoge scheint vergessen

Der Stadtführer Harald Zumpe will das jüdische Bethaus in Hadamar mit neuem Leben füllen.

Von Kerstin Kaminsky
Die ehemalige Synagoge von Hadamar ist eines der wenigen jüdischen Bethäuser in Hessen, das die Nazi-Diktatur überdauert hat, Dennoch wurde seit 1980 an dem Gebäude nichts mehr saniert oder renoviert. Fotos: Kerstin Kaminsky

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Fotos
Die ehemalige Synagoge von Hadamar ist eines der wenigen jüdischen Bethäuser in Hessen, das die Nazi-Diktatur überdauert hat, Dennoch wurde seit 1980 an dem Gebäude nichts mehr saniert oder renoviert. Fotos: Kerstin Kaminsky

Die ehemalige Synagoge von Hadamar ist eines der wenigen jüdischen Bethäuser in Hessen, das die Nazi-Diktatur überdauert hat, Dennoch wurde seit 1980 an dem Gebäude nichts mehr saniert oder renoviert. Fotos: Kerstin Kaminsky

Im Inneren der ehemaligen Synagoge in der Nonnengasse sind Dokumente zur jüdischen Geschichte Hadamars ausgestellt. Foto: Kerstin Kaminsky

Im Inneren der ehemaligen Synagoge in der Nonnengasse sind Dokumente zur jüdischen Geschichte Hadamars ausgestellt. Foto: Kerstin Kaminsky

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