Hadamar ist jetzt Kompasskommune

Michaela Lanio vom Hadamarer Ordnungsamt, Bürgermeister Michael Ruoff, Kriminaldirektor Frank Göbel und Polizeioberkommissarin Claudia Lehnhäuser (v.l.n.r.) geben den Startschuss für die Kompasskommune Hadamar. Foto: Stadt Hadamar

HADAMAR - Sicherheit ist für die Bürger ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, i sich in der eigenen Kommune wohlzufühlen. Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Hadamar darf sich ab sofort als Kompass-Kommune bezeichnen. Bereits im vergangenen Jahr wurden erste vorbereitende Schritte für eine Teilnahme an der Sicherheitsinitiative des hessischen Innenministeriums gegangen. Die Abkürzung steht dabei für "Kommunal-Programm Sicherheitssiegel". Ziel der Initiative ist die Erarbeitung und Umsetzung passgenauer Sicherheitskonzepte durch die beteiligten Partner Kommune, Polizei, Bürger und weitere gesellschaftliche Akteure.

Bürger zur subjektiven Wahrnehmung befragt

In der Stadthalle hieß Kriminaldirektor Frank Göbel Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) und Michaela Lanio vom Ordnungsamt stellvertretend für die Stadt als neuestes Mitglied willkommen. Per Magistratsbeschluss hatte sich Hadamar bereits 2019 für eine Teilnahme entschieden, aufgrund der Corona-Krise konnte die Start-Veranstaltung jedoch erst jetzt stattfinden. Gemeinsam mit den Kompass-Beraterinnen Kriminalhauptkommissarin Jasmin Scherer und Kriminaloberkommissar Thomas Lange sowie Polizeioberkommissarin Claudia Lehnhäuser von der Polizeidirektion Limburg-Weilburg wurde nun das weitere Vorgehen besprochen.

"Die an dieser Stelle eigentlich anstehende Bürgerbefragung zur subjektiven Wahrnehmung der allgemeinen Sicherheit wurde im Falle der Stadt Hadamar bereits durchgeführt, sodass wir schon weiter sind als üblicherweise zu diesem Zeitpunkt" sagte der für Hadamar zuständige Kompass-Berater Thomas Lange. "Wir haben festgestellt, dass es auch in Hadamar Bürger gibt, die sich an manchen Stellen unsicher fühlen, auch wenn die offiziellen Kriminalstatistiken, das sogenannte statistische 'Hellfeld', keine Auffälligkeiten zeigen" so Kriminaldirektor Frank Göbel.

Das Programm sieht nun die Vorbereitung einer öffentlichen Sicherheitskonferenz vor. Diese soll am 8. Dezember in der Stadthalle stattfinden. Hierfür wird die Verwaltung mindestens 50 "Multiplikatoren" auswählen und einladen.

Sicherheitskonferenz für

den 8. Dezember geplant

Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer Positionen und Tätigkeiten für eine größere Zahl von Bürgern sprechen können, wie etwa Vereinsvorsitzende, Betreuer oder Lehrer. Ziel ist es, ein noch detaillierteres und umfangreicheres Stimmungsbild zu erfassen, auf dessen Basis schließlich ein Aktionspaket geschnürt und umgesetzt werden kann.