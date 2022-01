Hadamar passt in die Hosentasche

Sie präsentieren die neue Hadamar-App (v. l.): Jonas Partsch, Jens Kremer und Bürgermeister Michael Ruoff. Foto: Stadt Hadamar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Ab sofort können Bürger und Besucher der Stadt Hadamar die Hadamar-App kostenlos auf ihr Smartphone herunterladen. "Zusätzlich zu den bereits etablierten Kontaktmöglichkeiten erhalten nun alle Interessierten mit der Hadamar-App einen weiteren, direkten Draht in unser Rathaus", freut sich Bürgermeister Michael Ruoff (CDU).

Die App biete praktische Angebote und Informationen, "die jederzeit in der Hosentasche mitgeführt werden können", erklärt der Rathauschef weiter. Programmiert wurde die App von der Limburger Agentur "webfacemedia".

Zu den wichtigsten Funktionen zählen Push-Nachrichten. Insbesondere bei plötzlichen Gefahren - wie etwa eine Wasserverunreinigung - kann die Stadt ihre Bewohner so informieren. Aber auch an das Herausstellen der Mülltonne erinnert die App am Vorabend.

Fotos Sie präsentieren die neue Hadamar-App (v. l.): Jonas Partsch, Jens Kremer und Bürgermeister Michael Ruoff. Foto: Stadt Hadamar So sieht die neue Hadamar-App aus. Foto: Stadt Hadamar 2

Enthalten sind außerdem umfassende Infos zu den Hadamarer Vereinen, Containerstandorten, Spielplätzen, Wlan-Hotspots, Hallen und Grillplätzen. Wichtig für Unternehmen ist das aktuelle Branchenbuch.

Termine, die heimische Vereine und Unternehmen im Veranstaltungskalender eintragen können, lassen sich mit nur einem Finger-Tipp in den Kalender des Smartphones kopieren. Ein Filtern der Einträge nach Stadtteilen ist dabei fast immer möglich. Der "Kontakt-Button" bietet den Nutzern außerdem die Möglichkeit, der Verwaltung schnell und einfach Mitteilungen zu senden. Dabei kann der aktuelle GPS-Standort und/oder eine (Bild-) Datei mitgeschickt werden. Wer im Rathaus etwas vor Ort erledigen muss, kann sich unter dem Menüpunkt "Bürgerservice" unter anderem über Öffnungszeiten und Ansprechpersonen informieren.

Auch Touristen und Besucher finden Informationen. Nicht nur die offiziellen Wanderwege der Stadt, sondern auch Radfahrrouten seien dank der Einbindung des Portals "Outdooractive" digital aufrufbar, teilt die Stadt Hadamar mit. Viele Sehenswürdigkeiten ließen sich so auch online betrachten. Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten sind ebenfalls hinterlegt.

App kann vor akuten Gefahren warnen

Im Bereich "Meine Inhalte" können sich alle Nutzer einen ganz auf ihre eigenen Interessen zugeschnittenen Überblick zusammenstellen. Inhalte, auf die sie immer wieder zurückgreifen möchten, lassen sich mit einem Stern-Symbol markieren und per Schnellzugriff in der unteren Menüleiste zugänglich machen. "Das Smartphone ist heutzutage nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken und hat die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, in den vergangenen Jahren grundlegend verändert", sagt Hadamars Bürgermeister Ruoff. Diese Entwicklung verändere natürlich auch die Interaktion zwischen Kommune und Bürgern. Um diese zeitgemäß wie kundenorientiert zu gestalten, habe die Stadt ihr digitales Service-Angebot nach der Veröffentlichung der neuen Homepage mit der Hadamar-App weiter ausgebaut und modernisiert.

Bei Rückfragen steht das Team aus dem Stadtmarketing per E-Mail an stadtmarketing@stadt-hadamar.de oder unter Telefon 0 64 33-8 91 28 bereit. Infos gibt es auch per Internet unter der Adresse www.hadamar.de/app.