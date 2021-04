Hadamar präsentiert sich in "Leichter Sprache"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Seit Anfang April verfügt die Homepage der Stadt Hadamar über drei neue Funktionen, die den Besuchern eine möglichst barrierefreie Nutzung ermöglichen.

Hierzu zählt insbesondere ein Werkzeug, das beim Herunterscrollen am rechten Bildrand sichtbar wird und den Nutzern erlaubt, die Darstellung der Webseite ihren Bedürfnissen anzupassen. Mit wenigen Klicks lassen sich Schriftgröße und -art, Farben oder Mauszeigergröße verändern. Verlinkungen können hervorgehoben und Bilder deaktiviert werden.

Auf diese Weise sollen Bürger, die in ihrer visuellen Wahrnehmung eingeschränkt sind, die von der Stadt bereitgestellten Informationen wesentlich besser nutzen können.

Darüber hinaus stellt die Stadt nun auch Informationen in "Leichter Sprache" zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Form der deutschen Sprache, die bestimmten Regeln folgt, um auch für Personen mit kognitiven Einschränkungen, Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen möglichst leicht verständlich zu sein.

Kurze Sätze und

einfache Wörter

Die verwendeten Sätze und Wörter sind kurz und einfach. Darüber hinaus erleichtern Bilder und Symbole den Zugang. Am oberen Bildrand der städtischen Homepage finden die Besucher einen Link zu verschiedenen Texten, in denen sowohl die Inhalte der Homepage als auch die "Leichte Sprache" erläutert werden. Auch ein umfangreiches Stadtporträt in "Leichter Sprache" ist verfügbar. Bei der Umsetzung wurde die Stadt von Anne Badmann, Referentin für "Leichte Sprache" bei der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Limburg (KEB), unterstützt.

Darüber hinaus ist die Optimierung der Homepage auch weiterhin in vollem Gange. Aufgrund der Vielzahl an bereitgestellten Inhalten gibt es nämlich noch immer einige Beiträge, die nachträglicher Optimierung bedürfen.

"Unser Ziel ist es, unser digitales Angebot kontinuierlich zu ergänzen und zu optimieren", erklärt Bürgermeister Michael Ruoff (CDU). "Dabei berücksichtigen wir gerne die Rückmeldungen unserer Nutzer." Das hierfür nutzbare Kontaktformular auf der Homepage wurde zu diesem Zwecke ebenfalls erst kürzlich optimiert und erhielt zudem eine noch prominentere Verlinkung auf der Startseite.