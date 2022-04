Hadamar: Schrottsammler klauen Waschmaschine

Trotz klarer Ansage haben Schrottsammler in Hadamar-Niederweyer vom Bürgersteig eine Waschmaschine mitgehen lassen. Nun ermittelt die Polizei. Symbolfoto: Jürgen Fälchle/Fotolia

HADAMAR-NIEDERWEYER - Eine 38-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag eine ersteigerte Waschmaschine in der Ortsstraße in Niederweyer angeliefert bekommen. Als diese auf dem Bürgersteig vor dem Haus stand, klingelten Schrottsammler bei ihr und fragten, ob es sich dabei um Schrott handeln würde. Obwohl die 38-Jährige den Leuten mitteilte, dass es kein Schrott sei, luden die Männer die Waschmaschine auf und fuhren davon. Nach Angaben der 38-Jährigen würden die Männer mit ihrem weißen Fiat Ducato immer wieder dort Schrott sammeln. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.