Hadmar informiert über Glasfaserausbau

In Niederhadamar und in der Kernstadt hat die Syna bereits mit dem Glasfaserausbau begonnen. Foto: Stadt Hadamar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Auf die privatwirtschaftlichen Initiativen der Deutschen Telekom (in Zusammenarbeit mit der Syna) und der Vodafone (mit Nokia und Primevest) werden in den nächsten Monaten in Hadamar zwei Glasfasernetze verlegt.

Bereits seit März sind die Vertreter der Vodafone vor Ort unterwegs und informieren die Bürger über ihr Angebot, auch wenn die damit verbundenen Baumaßnahmen erst ab Mai/Juni in der Kernstadt sowie in zwei noch nicht näher benannten Stadtteilen geplant sind.

Auf der anderen Seite hat die Syna bereits in Hadamar und Niederhadamar mit den Arbeiten begonnen, und ist dabei, die FTTX-Leerrohre zu verlegen. Die Vermarktung der Telekom startet jedoch erst im Laufe des Jahres 2022.

Um ihre Bürger über den Glasfaserausbau zu informieren, hat die Stadt bereits Anfang März ein Informationsportal auf ihrer Homepage eingerichtet. Unter der Schnellauswahl "Glasfaserausbau" finden dort Interessierte aktuelle Meldungen, Antworten auf häufige Fragen und außerdem auch weiterführende Informationen zum Thema.

Stadtverwaltung hilft bei Fragen zum Ausbau weiter

Darüber hinaus können sich interessierte Bürger mit Fragen wie zum Beispiel "Liegt meine Adresse im Ausbaugebiet?", "Welcher Anbieter baut in meinem Stadtteil aus?" oder "Wann kommt meine Straße beim Ausbau an die Reihe?" an die Stadtverwaltung wenden.