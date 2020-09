Hält Limburger Gastronomie die Corona-Regeln ein?

Gesundheitsamt, Ordnungs- und Gewerbeamt sowie die Polizei haben in der Limburger Innenstadt die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Beanstandungen gab es unter anderem bei der vorgeschriebenen Registrierung der Gäste. Symbolfoto: Andreas Kelm

Limburg (red). Zu viele Außensitzplätze, keine Munde-Nase-Bedeckung, Fehler bei der Registrierung der Gäste - seltener in der Woche, aber häufiger am Wochenende. Das ist bei der Überprüfung der Einhaltung der Corona-Regeln in der Gastronomie in der Limburger Innenstadt herausgekommen. In der vergangenen Woche hatten das Gesundheitsamt Limburg-Weilburg, das Ordnungs- und Gewerbeamt der Stadt sowie Beamte der Polizeistation Limburg in der Innenstadt gemeinsam kontrolliert.

Zu viele Plätze im Außenbereich

Unter der Woche, teilte die Polizei jetzt mit, seien in den Abendstunden nur vereinzelte Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen festgestellt worden. Bei durchweg geringem Gästeaufkommen hätten nur einzelne Gastwirte oder Bedienungen keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Selten waren auch Verstöße beim Führen der Kontaktlisten und Bereithalten von Desinfektionsmaterial. Ein Betrieb habe keine Kontaktliste geführt. Das sei auch bei der erneuten Kontrolle des Betriebes am Freitag der Fall gewesen.

In einem weiteren Fall habe die Außenbestuhlung deutlich die genehmigte Zahl überschritten. Gäste und Wirte hätten werktags Verständnis für die Kontrollen gezeigt und diese sogar Zustimmung aufgenommen. Anders am Wochenende: Bei schönem Wetter und vielen Gästen - überwiegend jüngeres Publikum - war die Zahl der Beanstandungen am Freitag und Samstag deutlich höher. Kontaktlisten wurden unzureichend geführt und wegen der großen Zahl an Gästen wurden die Abstandsregeln häufig nicht eingehalten. Zudem wurde eine hohe Lärmbelästigung durch offene Fenster und Türen festgestellt. Außerdem habe es gehäuft Verstöße gegen die festgelegten Flächen der Außenbestuhlung und die genehmigten Zeiten zur Außenbewirtschaftung gegeben. Erwartungsgemäß habe außerdem am Wochenende deutlich weniger Verständnis für die Kontrollen bestanden.

Das Ordnungsamt der Stadt hat 18 Verstöße gegen die Sondernutzungssatzung festgestellt: Es standen zu viele Stühle und Tische im öffentlichen Bereich. Die Einhaltung der Fläche sei aber wichtig, damit die Rettungskräfte mit ihren Einsatzfahrzeugen im Notfall durchkommen könnten. Geahndet werden diese Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro. Drei Betreiber hatten zudem den Außenbereich der Lokale länger geöffnet als erlaubt. Die Einleitung entsprechender Verfahren wegen der Verstöße wird nun geprüft.

Und: Da die Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus unerlässlich seien, seien auch künftig weitere gemeinsame Kontrollen vorgesehen, informierte die Polizei.