Haltestellen werden barrierefrei

In der Kapellenstraße laufen die Arbeiten auf der Südseite. Unter anderem wird der Rad- und Gehweg verbreitert.

Limburg (red). Die Ampel wird den Verkehr in der Kapellenstraße noch einige Wochen regeln. Dort wird gebaut. Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und barrierefreie Bushaltestellen sind das Ziel.

Baubesprechung in der Kapellenstraße an der Einmündung der Industriestraße: Harald Diehl und Kirsten Sievers von der Straßenbauabteilung des Limburger Tiefbauamts kommen mit Vertretern der Firma Weil und dem planenden Ingenieurbüro Hessel zusammen.

Der Radweg ist

nicht breit genug

Die Baustelle Kapellenstraße hat gerade einen "Seitenwechsel" hinter sich. Die Arbeiten auf der Nordseite, zum Industriegebiet "Nördlich der Kapellenstraße" hin, sind nahezu abgeschlossen, nun beginnen die Arbeiten auf der Südseite der Straße. Dort besteht schon ein durchgehender Rad-Fußweg, allerdings fehlt es ihm an Breite, die Bushaltestelle im Verlauf der Straße ist noch nicht barrierefrei.

Auf der Nordseite der Kapellenstraße hat sich schon einiges getan. Auf der Nordseite verlief der Gehweg bis zum Ende des Moba-Firmengeländes. Nun gibt es eine Verbindung als kombinierten Rad-Fußweg bis zum Kreisverkehr, aus dem es über die Hannelore-Hingott-Straße auch in das Gewerbegebiet "Nördlich der Kapellenstraße" geht. Der bisherige Fußweg entlang der Straße wurde verbreitert, die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.

Eine deutliche Verbesserung für die steigende Anzahl von Fußgängern und Radfahrern ist nach Angaben des 1. Stadtrats Michael Stanke das Ziel des Ausbaus. Während auf der nördlichen Seite ein ganzes Stück neuer Weg hinzukam, ist auf der Südseite bereits ein durchgehender Weg bis zum Ovalo-Kreisel vorhanden. Allerdings ist er nicht ausreichend breit genug, um den Anforderungen eines kombinierten Rad-Gehwegs zu entsprechen. Auf der kompletten Länge wird er nun auf eine Breite von 2,50 Meter ausgebaut.

Auch auf der Südseite der Straße befindet sich eine Haltestelle für Busse. Auch sie wird barrierefrei. Das heißt, die Randsteine werden erhöht, sodass Personen mit einer eingeschränkten Mobilität besser in die Busse ein- und aussteigen können. Der bisherige Rad-Gehweg auf der Südseite der Kapellenstraße führte in den Straßeneinmündungen und teilweise auch bei einigen Grundstückszufahrten zu schwer überschaubaren Situationen, wenn zum Beispiel Rad- und Fußverkehr in zwei Richtungen unterwegs war.

Gefahrenpotenzial soll minimiert werden

Wer mit dem Auto auf die Kapellenstraße auffahren oder von ihr abbiegen wollte, musste vieles in den Blick nehmen. Das soll sich nach dem Ausbau deutlich entschärfen und vor allem das Gefahrenpotenzial für die Radler deutlich reduzieren. Deshalb stehen die neu ausgebauten Wege entlang der Kapellenstraße nach dem Ausbau dem Radverkehr nur in Fahrtrichtung des Kfz-Verkehrs zur Verfügung.

Die Industriestraße wird nach der Beendigung des Ausbaus zur Einbahnstraße werden.

Mit dem Ausbau solle eine deutliche Qualitätsverbesserung für eine Radverbindung von Offheim nach Dietkirchen und in die Kernstadt einhergehen, ist der 1. Stadtrat Michael Stanke überzeugt.

Die Bauarbeiten in der Kapellenstraße werden vermutlich bis Ende Oktober andauern. Die reinen Baukosten für den Ausbau der Rad- und Gehwege sowie den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen belaufen sich auf rund 370 000 Euro, wobei die Stadt dabei finanziell vom Land unterstützt wird.