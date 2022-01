Hanfplantage in der Wohnung

Jetzt teilen:

HADAMAR - In Hadamar hat die Polizei in der Wohnung eines Verstorbenen eine Hanfplantage entdeckt. Wie die Ermittler mitteilten, hatten Zeugen am Dienstagmorgen, 25. Januar, die Polizei gerufen, weil sie den 43-jährigen Bewohner eines Hauses in der Borngasse gegen 4.50 Uhr leblos gefunden hatten. Bei den Ermittlungen zu dem natürlichen Tod des Mannes entdeckten die Ermittler eine Hanfplantage in einem Zimmer des Hauses. Zudem fanden die Beamten verschiedene Utensilien, die auf den Handel mit den gezüchteten Betäubungsmitteln hinweisen. Teilweise war die Plantage bereits abgeerntet, teils befanden schon neue Pflanzen in der Zucht. Die Spuren und Betäubungsmittel wurden gesichert und die Plantage abgebaut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.