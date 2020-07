Hans-im-Glück-Preis geht an Lisa Krusche

Lisa Krusche erhält den Hans-im-Glück-Preis für Jugendliteratur. Foto: Charlotte Krusche

Limburg (red). Wie kann eine Geschichte enden, die mit einer Wasserpflanze als Haustier beginnt? Dieser Frage geht Lisa Krusche in ihrem Manuskript "Das Universum ist verdammt groß und super mystisch" nach und erhält dafür den "Hans-im-Glück-Preis" für Jugendliteratur der Stadt Limburg.

Die Autorin hat sich damit gegen 59 Mitbewerber durchgesetzt. Insgesamt wurden 37 Bücher und 23 Manuskripte eingereicht, informiert Anna Vössing, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Limburg. Neben Lisa Krusche begeisterten auch die Autorinnen Agnes Ofner mit ihrem Buch "Nicht so das Bilderbuchmädchen" und Christine Zureich mit ihrem Manuskript "Ellens Song".

In Lisa Krusches Manuskript geht es um den Jugendlichen Gustav, der vom unsympathischen neuen Freund der Mutter eine Wasserpflanze als Haustier geschenkt bekommt - statt eines Welpen, dafür mit Aussicht auf einen Fisch, wenn er sich mit der Pflanze bewährt.

DER PREIS Der Preis wurde im 1977 von dem Schriftsteller Hans-Christian Kirsch und seiner Frau gestiftet. 1987 wurde er von der Kreisstadt Limburg als Förderpreis für Jugendbuchautoren übernommen. Er wird inzwischen im Turnus von zwei Jahren vergeben und ist mit 3000 Euro und einer Kugel mit 24-karätiger Blattvergoldung der Limburger Silberschmiedin Annette Zey dotiert. Lisa Krusche ist die 27. Preisträgerin.

Gustav hat Zeit, sich um Agatha - wie er die Pflanze nennt - zu kümmern, während die Erwachsenen ohne ihn in Urlaub fahren. Damit beginnt eine Vatersuche, ein Road-Trip mit Großvater, eine Zirkusgeschichte, eine Freundschaft mit der selbstbewussten Charles und die Überwindung von Gustavs selbstauferlegtem Schweigen. All das führt nicht zu einem gefühlsduseligen Happy End, sondern zur Erkenntnis, "dass das Universum meistens ganz anders antwortet, als man es gedacht hätte."

Überzeugt hat Lisa Krusche die Juroren mit einer Mischung aus (Sprach-)Witz, stimmigen Dialogen und einer immer wieder Haken schlagenden Handlung. Die Handlung verliere allerdings nie ihr Ziel aus dem Auge: Gustavs Vater Emilio zu finden, der im gleichen Zirkus gearbeitet hat wie Opa Joseph. Also setzt sich Joseph für ein letztes großes Abenteuer ans Steuer eines VW-Busses und fährt mit Gustav, Charles und Agatha los: eine Spurensuche von Berlin über die Slowakei nach Ungarn bis nach Istanbul mit viel detektivischer Kleinarbeit. "All das gelingt in einer behutsamen, entschleunigenden Sprache, die die Nostalgie der schillernden Zirkuswelt ebenso einfängt wie die grundsätzlichen Fragen des Lebens", so die Jury.

Lisa Krusche wurde 1990 in Hildesheim geboren, studierte Kunstwissenschaft und Germanistik und lebt in Braunschweig. Sie schreibt Prosa und Essays. 2019 war sie unter anderem Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses und Finalistin beim Literaturpreis "open mike".

Die Preisverleihung ist für Freitag, 6. November, um 11 Uhr geplant. Sie findet gemäß den dann geltenden Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus statt.