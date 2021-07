Hartplatz in Linter wird zum Testgelände

Es ist dem Hartplatz in Linter anzusehen, dass er nicht mehr genutzt wird. Das Bürgerhaus soll dem künftigen Kleinspielfeld als Schallschutz dienen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-LINTER - In Linter soll auf einer Teilfläche des Hartplatzes des TuS Linter ein Kleinspielfeld entstehen. Der Magistrat der Stadt Limburg hat dem zugestimmt, wobei das Grundstück dazu wieder in den Besitz der Stadt übergehen wird. Die Stadt hatte das Grundstück per Vertrag dem TuS Linter überlassen, der den Hartplatz jedoch nicht weiter als Sport- und Trainingsstätte nutzen wird.

Nach den Plänen der Verwaltung soll sich der Hartplatz wieder in eine attraktive Grünanlage mit Ball- und Spielflächen im Ortskern entwickeln. Den Auftakt dazu soll die Kleinfeldanlage mit den Maßen 20 auf 13 Meter machen.

Das Spielfeld wird einen Kunstrasenbelag erhalten. Die Herstellerfirma will dabei einen eigens dafür entwickelten Öko-Füllstoff testen. Der Aufbau der Anlage sowie die Herstellung des Kunstrasens übernimmt daher das Unternehmen. Die Materialkosten in Höhe von rund 30 000 Euro für Banden, Netze und Tore muss die Stadt tragen.

Grundstück geht wieder in das Eigentum der Stadt über

Geplant ist auf dem Grundstück noch mehr: Neben dem Kleinspielfeld soll mittelfristig noch ein Streetballfeld entstehen und eine Tischtennisplatte aufgestellt werden; langfristig ist noch der Aufbau eines Callisthenicgeräts angedacht. Für den nördlichen Bereich des Areals ist ein Spielplatz eine mögliche Variante.

Das Areal, das entlang des Fußweges Jahnstraße/Olympiastraße und zwischen Bürgerhaus und Kegelsportverein liegt, soll ein Angebot für alle Bürger sein und damit auch offen zugänglich sein.

Der vorhandene Stabgitterzaun wird dazu an die neue Grenze zwischen der Grün- und Freizeitanlage und den Sportplatz versetzt. Im Bereich des Streetballfeldes bleibt der vorhandene Ballfangzaun bestehen. Weitere Zäune oder Abgrenzungsanlagen sind bewusst nicht vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Umwandlung des Rasenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld ist der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages vorgesehen, der sich aktuell in der Abstimmungsphase zwischen Stadt und Verein befindet. Dabei soll das Areal des Hartplatzes wieder an die Stadt zurückgegeben werden; der neue Vertrag soll den Kunstrasenplatz sowie den Grünstreifen zwischen dem Großfeld und dem heutigen Hartplatz umfassen. Die Nutzung des künftigen Kleinfeldplatzes stehe dem TuS Linter natürlich auch offen.