Hilfsbereitschaft nicht gedankt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Seine Hilfsbereitschaft hat sich für einen Autofahrer am Mittwochabend nicht ausgezahlt. In gutem Willen hatte er einen Mann in seinem Auto mitgenommen und ihn zur Goethestraße gefahren. Dort wollte dieser aber nicht aussteigen und randalierte in dem Kleinwagen, wobei er nach Angaben der Polizei die Sonnenblenden, den Rückspiegel und einen Lenkerhebel abriss. Beim Eintreffen der Polizisten hatte der Mann den Wagen dann aber verlassen. Gegen den bereits polizeibekannten 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.