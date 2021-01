Hochwasser im Westerwald: Autos sind nicht mehr zu retten

Straßen in Neunkirchen-Rennerod werden vom Hochwasser geflutet. Foto: Jörg Fritsch

RENNEROD - Seit gestern Vormittag überschwemmt starker Regen gepaart mit Schneeschmelze viele Orte der Region. Der erste Alarm für die Verbandsgemeinde Rennerod kam heute Morgen um 6:14 Uhr, wie Wehrleiter Heinz-Werner Schütz berichtet. Die Einsätze haben sich dann im Laufe des Tages gemehrt und gesteigert, sagt Schütz.

In der Stadt Rennerod sei die Feuerwehr gegen 8:30 Uhr zum Einsatz gekommen. Hier waren die Kohlaustraße und die Westernoher Straße vom Hochwasser betroffen. Bedingt durch Regen und Schneeschmelze gelangte das Wasser nicht in die Kanalisation und floß dann von der Kohlaustraße auf die Westernoher Straße, die dadurch stark überflutet wurde. Die Westernoher Straße musste für den Verkehr gesperrt werden.

Fotos 3

Ein weiterer Alarm galt dem Ortsteil Neunkirchen gegen 8:45 Uhr. Heinz Werner Schütz erläutert: "Bedingt durch starke Regenfälle und die einsetzende Schneeschmelze ist der Lasterbach in Neunkirchen geflutet worden und über die Ufer getreten." Das Wasser habe sich dann auf privaten Grundstücken nahe einer Brücke über dem Bach "weit ausgebreitet", ergänzt Schütz. Einige dort parkende Autos wurden mit Wasser überflutet. Ein Herausziehen der Autos sei in dieser Gefahrensituation für die Feuerwehrleute nicht möglich gewesen. "Wir gehen davon aus, dass die Autos sowieso bei der Situation einen Totalschaden erlitten haben und der Lasterbach hatte eine sehr starke Strömung. Das darf man nicht unterschätzen." Die Einsatzkräfte seien der Meinung gewesen, dass sie "kein Menschenleben dafür riskieren" wollen. Elf Feuerwehrleute waren in Neunkirchen im Einsatz.

Weitere Schwerpunkte der Einsätze am Samstagvormittag waren neben Neunkirchen und der Stadt Rennerod außerdem die Ortschaften Elsoff sowie Hellenhahn-Schellenberg, Neustadt-Westerwald, Hüblingen und Liebenscheid.