HochwertigeFahrräder gestohlen

LIMBURG - In Limburg haben Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Vielzahl von Fahrrädern aus einem Geschäft gestohlen. Die nach Angaben der Polizei bisher unbekannten Täter haben in der Dunkelheit das Dach eines Fahrradhandels in der Straße "In der Schwarzerde" betreten. Dort brachen sie mehrere Dachluken auf und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Hieraus entwendeten sie eine Vielzahl hochwertiger Fahrräder.

Wie sie diese genau aus dem Verkaufsraum brachten und danach abtransportierten, ist noch nicht klar. Der Wert der Beute wird von der Polizei derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Offheimer Weg/In der Schwarzerde verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.