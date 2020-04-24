Freitag, 24.04.2020 - 13:30
3 min
Hohe Werte trotz weniger Verkehr in Limburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
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LIMBURG DROHT EIN DIESELFAHRVERBOT
Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Grenzwertüberschreitungen in Limburg gegen das Land Hessen geklagt.
Die Einhaltung des von der Europäischen Union vorgeschriebene Grenzwerts für Stickstoffdioxid in der Umgebungsluft ist in Limburg ein Problem. An der Hälfte der sechs Messpunkte im Stadtgebiet werden höhere Grenzwerte für den Jahresdurchschnitt ermittelt.
Wenn dieser Grenzwert von durchschnittlich 40 Mikrogramm Stickstoffdioxyd pro Kubikmeter Luft überschritten wird, dann drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.
Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Grenzwertüberschreitungen in Limburg gegen das Land Hessen geklagt.
Das Verfahren wird im Herbst vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel verhandelt.
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