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Freitag, 24.04.2020 - 13:30
3 min

Hohe Werte trotz weniger Verkehr in Limburg

Das Verkehrsaufkommen in Limburg ist zurückgegangen. Trotzdem verzeichnet die Messstation an der Schiede weiterhin hohe Schadstoffwerte. Droht ein Dieselfahrverbot in der Stadt?

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
In diesem gelben Kleincontainer an der Schiede steckt Messtechnik, mit der das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Schadstoffkonzentrationen in der Limburger Luft überwacht. Trotz aktuell deutlich weniger Verkehrsaufkommen ist der Wert für Stickstoffdioxid nicht wesentlich gesunken. Foto: Jürgen Vetter

In diesem gelben Kleincontainer an der Schiede steckt Messtechnik, mit der das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Schadstoffkonzentrationen in der Limburger Luft überwacht. Trotz aktuell deutlich weniger Verkehrsaufkommen ist der Wert für Stickstoffdioxid nicht wesentlich gesunken. Foto: Jürgen Vetter

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Fotos
In diesem gelben Kleincontainer an der Schiede steckt Messtechnik, mit der das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Schadstoffkonzentrationen in der Limburger Luft überwacht. Trotz aktuell deutlich weniger Verkehrsaufkommen ist der Wert für Stickstoffdioxid nicht wesentlich gesunken. Foto: Jürgen Vetter

In diesem gelben Kleincontainer an der Schiede steckt Messtechnik, mit der das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Schadstoffkonzentrationen in der Limburger Luft überwacht. Trotz aktuell deutlich weniger Verkehrsaufkommen ist der Wert für Stickstoffdioxid nicht wesentlich gesunken. Foto: Jürgen Vetter

Die Messtelle für Luftschadstoffe an der Limburger Schiede ist in die Kritik geraten. Foto: Jürgen Vetter

Die Messtelle für Luftschadstoffe an der Limburger Schiede ist in die Kritik geraten. Foto: Jürgen Vetter

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LIMBURG DROHT EIN DIESELFAHRVERBOT

Die Einhaltung des von der Europäischen Union vorgeschriebene Grenzwerts für Stickstoffdioxid in der Umgebungsluft ist in Limburg ein Problem. An der Hälfte der sechs Messpunkte im Stadtgebiet werden höhere Grenzwerte für den Jahresdurchschnitt ermittelt.

Wenn dieser Grenzwert von durchschnittlich 40 Mikrogramm Stickstoffdioxyd pro Kubikmeter Luft überschritten wird, dann drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.

Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Grenzwertüberschreitungen in Limburg gegen das Land Hessen geklagt.
Das Verfahren wird im Herbst vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel verhandelt.

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