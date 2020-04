3 min

Hohe Werte trotz weniger Verkehr in Limburg

Das Verkehrsaufkommen in Limburg ist zurückgegangen. Trotzdem verzeichnet die Messstation an der Schiede weiterhin hohe Schadstoffwerte. Droht ein Dieselfahrverbot in der Stadt?

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg